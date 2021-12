Czym jest dbanie o siebie i jak je praktykować zdaniem dr. Theresy Melito-Conners

Kule do kąpieli i maseczki do twarzy mogą wydawać się wspaniałym rozwiązaniem w danej chwili, ale to tylko wierzchołek góry zwanej „dbanie o siebie”. „Ludzie mają potrzeby ciała, umysłu i duszy, których nawet nie są świadomi” – mówi dra Theresa Melito-Conners – i nadszedł czas, aby się na nich skupić. Theresa nauczyła się dbać o swoje samopoczucie po tym, jak prawie wypaliła się w pracy – potem zrobiła w tej dziedzinie doktorat, a następnie założyła stronę internetową „Dr. MC's Self-Care Cabaret”. W tym odcinku opowiada prowadzącej Jaclyn Byrer o 10 rzeczach, które są niezbędne, aby poprawić nasze własne samopoczucie i szczęście. Mówi również o tworzeniu granic między pracą a życiem osobistym oraz o tym, jak przygotować następne pokolenie do dbania o siebie. Bonus: dra MC przybliży nam jedną ze swoich słynnych medytacji z przewodnikiem, aby każde z nas mogło poczuć, jak nawet najprostsze zmiany mogą mieć ogromny wpływ.