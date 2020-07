Dlaczego – i jak – warto wykorzystywać chwile samotności

Taki stan może być naturalną konsekwencją izolacji, zwłaszcza takiej, której zostaliśmy poddani nie z własnej woli – tak wynika z badania opublikowanego w „The Lancet”. W przypadku niektórych osób takie poczucie może prowadzić do stanów nerwowych, depresji lub innych zaburzeń psychicznych. Brzmi znajomo? Cóż, nie jesteś jedyną osobą, która tego doświadcza.



Ludzie to zwierzęta społeczne. Aby prawidłowo funkcjonować, zarówno mentalnie, jak i fizycznie, potrzebujemy towarzystwa rodziny i przyjaciół. „Jesteśmy w stanie rozwijać się, myśleć szybciej i pracować lepiej dzięki połączeniu 86 miliardów komórek nerwowych w naszych mózgach oraz osobom tworzącym nasz krąg społeczny” – mówi dr Stephanie Cacioppo, neurobiolożka i członkini Nike Performance Council zajmująca się ludzkim postawami i samotnością. A co z nastrojem? „Oczywiście, socjalizacja ma wpływ również na tę kwestię” – dodaje dr Sari Chait, psycholożka kliniczna i założycielka Behavioral Health & Wellness Center w Newton, Massachusetts. Dzięki wsparciu najbliższych osób czujemy się lepiej, a według badań im silniejsza jest nasza więź z nimi, tym lepiej dla naszego zdrowia emocjonalnego.



Nie oznacza to jednak, że czas spędzony w samotności, z naszej woli lub nie, musi być czymś negatywnym. W pewnych przypadkach może stanowić nawet luksus. „Czas spędzony bez towarzystwa innych osób – i cieszenie się z tego – pozwala skupić się na sobie i swoich potrzebach” – mówi Chait. Dodatkowy czas to także okazja na powrót do hobby, którymi dawno się nie zajmowaliśmy, wyznaczenie sobie nowych celów, udoskonalenie swoich umiejętności, a nawet na stworzenie zdrowszych relacji. Bez całego zgiełku zewnętrznego świata masz wszystko, czego potrzebujesz, aby dobrze wykorzystać ten czas.



Oto, jak to zrobić.