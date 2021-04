Jak zbudować zdrową relację z jedzeniem – radzi dietetyczka Reshaunda Thornton

Według dietetyczki Reshaundy Thornton każdy z nas ma związek z jedzeniem, który trwa przez całe życie. Wszystko zależy od tego, czy chcemy pracować nad tym, by był to związek szczęśliwy i trwały, czy wolimy kłócić się przy każdym posiłku. W tym odcinku podcastu „Trained” Reshaunda Thornton, ekspertka ds. odżywiania i prowadząca „The Dietitian Against Diets”, oraz Ryan Flaherty, starszy dyrektor ds. wydajności w Nike, rozmawiają o tym, co stało się z naszą miłością do zdrowego jedzenia i jak ją odzyskać. Reshaunda opowiada o powodach, dla których nakładamy ograniczenia na swoją dietę, oraz o tym, dlaczego takie podejście zwykle się nie sprawdza. Tłumaczy też, jak możemy zmienić swoje myślenie i nagradzać samych siebie zdrowymi posiłkami – oraz dużym talerzem nachosów (nie ma się czego wstydzić).