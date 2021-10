W dobrym towarzystwie: Marchistas

Poza nadzieją i korzyściami fizycznymi, które daje chód, ważne jest również to, że jest on bardziej dostępny niż wiele innych sportów. Co więcej, chód łączy całe pokolenia rodzin, przyjaciół i okolicznych mieszkańców, tak jak mogą robić to tylko sporty zespołowe. Choć chód może wydawać się indywidualną aktywnością, treningi i zawody odbywają się w grupie, co ma kluczowe znaczenie dla nabierania doświadczenia, a więc i sukcesów. Podczas treningu pokonuje się nawet 30 kilometrów, a wszystko odbywa się w towarzystwie pozostałych członków zespołów, którzy w końcu stają się bliscy jak rodzina. Drużyna, której poświęcony jest nasz film, składa się ze sportowców z różnych środowisk, będących w różnym wieku (od sześciu do 25 lat) i prowadzących różne tryby życia. Niezależnie od tego, skąd pochodzą, łączy ich miłość do sportu i determinacja, które sprawiają, że jedną stopę zawsze mają na ziemi.