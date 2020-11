Czy potrzebuję wzbogacić dietę o więcej żelaza?

Problemy wynikające z braku żelaza

Czasami ciężko uzupełnić zapasy żelaza, zwłaszcza jeśli prowadzi się bardzo aktywny tryb życia. Jest to na tyle trudne, że według badania opublikowanego w 2019 roku w czasopiśmie „European Journal of Applied Physiology” od 15 do 35% sportsmenek i od 5 do 11% sportowców cierpi na jego niedobór (kobiety są na to bardziej narażone ze względu na okres).



Dlaczego tak łatwo to przegapić? Jeśli starasz się ograniczać kalorie lub jesteś na diecie wegetariańskiej albo wegańskiej, być może nie jesz wystarczająco dużo produktów zawierających żelazo. Być może nie przyswajasz też całego żelaza, które dostarczasz ciału. Dodaj do tego intensywne treningi i może okazać się, że tracisz część żelaza, które znajduje się w spożywanych przez Ciebie produktach. „Sportowcy wytrzymałościowi, tacy jak biegacze, niszczą swoje czerwone krwinki, gdy biegają po bardzo twardych nawierzchniach, zwłaszcza jeśli robią to w butach słabej jakości” – mówi Foroutan. (Im mniej amortyzacji i wsparcia, tym bardziej dokuczliwe są wstrząsy i tym więcej czerwonych krwinek, które zostają uszkodzone i tracą żelazo). „Żelazo można stracić także podczas wyjątkowo intensywnych treningów – takich jak HIIT, wytrzymałościowe czy treningi w wysokich temperaturach” – mówi – „jednak nie tyle, aby spowodować jego niedobór”.



„Niedobór żelaza rozwija się stopniowo” – tłumaczy dr Floris Wardenaar, profesor dietetyki sportowej na Uniwersytecie Stanu Arizona. „Na początku (w fazie zwanej łagodnym niedoborem) zasoby żelaza zmniejszają się, ale nadal masz go na tyle dużo, aby dystrybuować tlen do różnych części ciała, więc możesz tego nie zauważyć” – mówi. „W kolejnej fazie (niedobór marginalny) zapasy żelaza zmniejszają się coraz bardziej i zaczyna odbijać się to na czerwonych krwinkach”. Możesz czuć zmęczenie i zauważać zmiany związane ze sprawnością i regeneracją, ale nie zawsze tak się dzieje. Jeśli niedobór marginalny nie jest monitorowany, może przerodzić się w najpoważniejszą wersję niedoboru, czyli anemię związaną z niedoborem żelaza – w takim stanie ciało nie jest w stanie produkować odpowiedniej liczby jakościowych czerwonych krwinek. „Bez nich możesz czuć przemęczenie, mieć bladą skórę, zimne dłonie i stopy, obolały język, suche włosy i skórę oraz łamliwe paznokcie” – dodaje Wardenaar.



„Jeśli zauważysz jakikolwiek z tych symptomów, zwłaszcza niewytłumaczalne przemęczenie, skontaktuj się z lekarzem i poproś o skierowanie na badanie krwi. Zbadaj też stężenie ferrytyny (w niej przechowywane jest żelazo) oraz całkowitą zdolność wiązania żelaza” – radzi Foroutan. Jeśli Twoje wyniki będą w normie, a Ty nadal nie będziesz czuć się dobrze, poproś o bardziej szczegółowe testy.