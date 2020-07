Czy dieta wegańska jest korzystna dla biegaczy?

Większość sportowców przywiązuje wielką wagę do tego, co je. Nie tylko dlatego, że nieodpowiednie jedzenie może spowodować problemy gastryczne w samym środku treningu, ale dlatego, że odpowiednia dieta pomaga osiągać lepsze rezultaty i umożliwia szybszą regenerację. Istnieje wiele opinii na temat tego, czy warzywa i owoce zapewniają wystarczającą ilość białka potrzebnego do regeneracji mięśni oraz czy bezmięsna dieta sprawdza podczas konkretnych form treningów. Badanie opublikowane w magazynie Journal of the International Society of Sports Nutrition wskazuje na jedną ważną kwestię: dieta wegańska nie ma negatywnego wpływu na rezultaty ćwiczeń.