Tam, gdzie toczy się gra: bezpieczna przestrzeń do trenowania dla kobiet

Po ćwiczeniach kobiety nie od razu rozchodzą się do domów. Zostają, aby posiedzieć i jeszcze porozmawiać. To kolejny dowód na to, że studio jogi Momtaz to wyjątkowe miejsce – nieporównywalne do innych w Kabulu – które zapewnia kobietom bezpieczną przestrzeń, w której mogą myśleć i zachowywać się bez żadnych ograniczeń. Jedna ze stałych kursantek pyta Zarifę, która jest tu pierwszy raz, jak podobały jej się zajęcia. „Jakbym przeniosła się do świata spokoju i radości” – odpowiada. Słońce zachodzi za budynkiem, a kobiety wracają do swoich domów – nieco bardziej szczęśliwe i pełne nadziei, niż gdy tu weszły.