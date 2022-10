Nowa wspólnota

Życie Bebe Vio zmieniło się po tym, jak w wieku 11 lat zachorowała na zapalenie opon mózgowych. Jednak dzięki sportowi znalazła miejsce do wyrażania siebie i odnalazła w sobie głos, który pomaga zmieniać podejście do sportowców na całym świecie. Rozmawialiśmy z Bebe o jej wizji przyszłości, inspirowaniu swojego pokolenia i o tym, że sport nie należy do wybranych, ale do każdego, kto go uprawia.