Nowa wspólnota

Mówiłaś o tym, jak sport może dać młodym ludziom wiarę. Co takiego jest w sporcie, że tak się dzieje i czego może nas on nauczyć?

BEBE: Myślę, że najbardziej niesamowitą rzeczą w sporcie jest fakt, że może on przyczynić się do stworzenia wyjątkowego zespołu i wspaniałej grupy ludzi wokół ciebie. Na początku będą oni twoją drużyną, ale z czasem w pewien sposób staną się częścią twojej rodziny. Bez względu na to, czy jest się młodym, czy starym, w jakimkolwiek wieku – sport jest fantastyczny, ponieważ może stworzyć wokół ciebie prawdziwą rodzinę. Zwykle zwracałam większą uwagę na młodsze pokolenie, ponieważ to od nich można zacząć zmiany kulturowe, ale z pewnością sport jest dla wszystkich.