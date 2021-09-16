Nowa wspólnota: Bebe Vio
Sportowcy*
Tegoroczne lato jest pełne sportu. Według uprawiającej szermierkę na wózkach Bebe Vio nie stoi ono pod znakiem dwóch odrębnych wydarzeń sportowych, a jednego wspólnego. Marzy o tym, aby sportowcy o różnym poziomie sprawności stawali ramię w ramię na największej arenie.
Życie Bebe Vio zmieniło się po tym, jak w wieku 11 lat zachorowała na zapalenie opon mózgowych. Jednak dzięki sportowi znalazła miejsce do wyrażania siebie i odnalazła w sobie głos, który pomaga zmieniać podejście do sportowców na całym świecie. Rozmawialiśmy z Bebe o jej wizji przyszłości, inspirowaniu swojego pokolenia i o tym, że sport nie należy do wybranych, ale do każdego, kto go uprawia.
Czy możesz nam opowiedzieć, jakie uczucia towarzyszyły Ci, gdy po raz pierwszy uprawiałaś jakiś sport?
BEBE: Gdy pierwszy raz znalazłam się w sali szermierczej, czułam się niesamowicie ze względu na dźwięk broni, bezpośrednią rywalizację, zapach sali gimnastycznej i potu. Słuchanie tych wszystkich krzyków ludzi – to było wyjątkowe. Miałam gęsią skórkę.
„Gdy pierwszy raz znalazłam się w sali szermierczej, czułam się niesamowicie… miałam gęsią skórkę”.
– Bebe Vio
Mówiłaś o tym, jak sport może dać młodym ludziom wiarę. Co takiego jest w sporcie, że tak się dzieje i czego może nas on nauczyć?
BEBE: Myślę, że najbardziej niesamowitą rzeczą w sporcie jest fakt, że może on przyczynić się do stworzenia wyjątkowego zespołu i wspaniałej grupy ludzi wokół ciebie. Na początku będą oni twoją drużyną, ale z czasem w pewien sposób staną się częścią twojej rodziny. Bez względu na to, czy jest się młodym, czy starym, w jakimkolwiek wieku – sport jest fantastyczny, ponieważ może stworzyć wokół ciebie prawdziwą rodzinę. Zwykle zwracałam większą uwagę na młodsze pokolenie, ponieważ to od nich można zacząć zmiany kulturowe, ale z pewnością sport jest dla wszystkich.
„Czy jest się młodym, czy starym, w jakimkolwiek wieku – sport jest fantastyczny, ponieważ może stworzyć wokół ciebie prawdziwą rodzinę”.
– Bebe Vio
Dotychczas w centrum uwagi znajdowali się głównie pełnosprawni sportowcy, a Ty całkowicie to zmieniłaś i dałaś nowemu pokoleniu sportowców wiarę. Jak utrzymać ten sposób myślenia?
BEBE: Kiedy byłam młoda i pełnosprawna, rozpoczęłam treningi szermierki. Potem w wieku 13 lat zaczęłam uprawiać parasport. I to w pewnym sensie był zupełnie nowy świat, ale emocje były takie same, uczucie takie samo, a grupa prawdopodobnie nawet lepsza. Nie ma więc znaczenia, czy jest się osobą z niepełnosprawnością, czy bez niej. Ważne jest to, że można przyjąć niesamowity sposób bycia poprzez sport i to może bardzo pomóc.
„To w pewnym sensie był zupełnie nowy świat, ale emocje były takie same, uczucie takie samo, a grupa prawdopodobnie nawet lepsza”.
– Bebe Vio
Co takiego jest w sporcie, że nas jednoczy?
BEBE: Różnorodność osób. Ponieważ sport tworzą ludzie, zawodnicy. Myślę, że najlepszą rzeczą, zwłaszcza w parasporcie, jest to, że każdy zawodnik przed trafieniem na tor lekkoatletyczny albo na boisko piłkarskie miał zupełnie inną historię.
Uwielbiam być parasportsmenką, po prostu dlatego, że kocham świat, w którym żyję i uwielbiam znać historie rozmaitych sportowców.
„Uwielbiam być parasportsmenką, po prostu dlatego, że kocham świat, w którym żyję i uwielbiam znać historie rozmaitych sportowców”.
– Bebe Vio
Reżyseria: Vittoria Elena Simone @vittoriaelenasimone Zdjęcia: Dali Geralle @dali.ggallery Zdjęcia: Carolina Di Lazzaro @carolinadilazzaro