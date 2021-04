Autor David Epstein mówi, dlaczego należy różnicować swoje umiejętności

Spytaj Davida Epsteina – autora bestsellerów, które znalazły się na liście New York Timesa, oraz artykułów o tematyce sportowej – co myśli na temat 2020 roku, a usłyszysz taką odpowiedź: to nieprzewidywalna i szalona sytuacja. Jednak można wykorzystać ją do swojego rozwoju, o ile ma się umiejętności, które pomogą obrócić ją na własną korzyść. W tym odcinku „Trained” pomożemy Ci je rozwinąć. Epstein rozmawia na czacie wideo z prowadzącym Ryanem Flahertym, starszym dyrektorem ds. wydajności treningu w Nike i członkiem Nike Performance Council, który trenuje czołowych sportowców. Epstein wyjaśnia, dlaczego posiadanie pewnego doświadczenia i umiejętności w wielu dziedzinach (sportowych i życiowych) jest lepsze niż specjalizowanie się w jednej dyscyplinie, że droga do sukcesu nie jest ani prosta ani zależna od wieku, oraz jak znaleźć większe spełnienie w sporcie i codziennym życiu.