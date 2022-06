Wioślarz Arshay Cooper opowiada o tym, jak sport pomaga przezwyciężyć przeciwności losu

Jako że Arshay Cooper dorastał w zachodniej części Chicago, istniało ryzyko, że jego droga życiowa będzie nierozerwalnie związana z przemocą gangów. Jednak gdy zapisał się do pierwszej w kraju licealnej drużyny składającej się wyłącznie z czarnych zawodników, jego los całkowicie się odmienił, a on razem z pozostałymi członkami zaczął wyrabiać sobie pozycję w sporcie, którego mocną stroną nigdy nie była różnorodność. Teraz jest odnoszącym sukcesy szefem kuchni, autorem i aktywistą, który promuje wioślarstwo w biedniejszych społecznościach, dając dzieciakom szansę na lepszą przyszłość. W tym odcinku podcastu Trained Arshay wpada z wizytą do Jaclyn Byrer, aby opowiedzieć, w jaki sposób wioślarstwo pozwoliło jego zespołowi poradzić sobie z dziecięcą traumą. Jego doświadczenia jako sportowca i mentora pokazują nam, że nie ma czegoś takiego jak brak talentu – jest za to brak możliwości. Arshay opowiada też, jak wszyscy możemy zmieniać społeczności na lepsze.