Wioślarz Arshay Cooper opowiada o tym, jak sport pomaga przezwyciężyć przeciwności losu

Podcast „Trained”: Arshay Cooper o uzdrawiającej mocy sportu
Coaching
Każde pociągnięcie wiosła przybliżało tę osadę czarnych wioślarzy z West Side w Chicago do lepszej przyszłości. Posłuchaj tej inspirującej historii.
Trained to podcast, w którym omawiamy najnowsze innowacje i odkrycia z dziedziny fitnessu.
Jako że Arshay Cooper dorastał w zachodniej części Chicago, istniało ryzyko, że jego droga życiowa będzie nierozerwalnie związana z przemocą gangów. Jednak gdy zapisał się do pierwszej w kraju licealnej drużyny składającej się wyłącznie z czarnych zawodników, jego los całkowicie się odmienił, a on razem z pozostałymi członkami zaczął wyrabiać sobie pozycję w sporcie, którego mocną stroną nigdy nie była różnorodność. Teraz jest odnoszącym sukcesy szefem kuchni, autorem i aktywistą, który promuje wioślarstwo w biedniejszych społecznościach, dając dzieciakom szansę na lepszą przyszłość. W tym odcinku podcastu Trained Arshay wpada z wizytą do Jaclyn Byrer, aby opowiedzieć, w jaki sposób wioślarstwo pozwoliło jego zespołowi poradzić sobie z dziecięcą traumą. Jego doświadczenia jako sportowca i mentora pokazują nam, że nie ma czegoś takiego jak brak talentu – jest za to brak możliwości. Arshay opowiada też, jak wszyscy możemy zmieniać społeczności na lepsze.
„Mam poczucie, że walczyliśmy o coś większego i ważniejszego niż jakikolwiek medal. Dzięki temu zrobiliśmy coś dla naszej szkoły, naszych rodzin i nas samych”.
– Arshay Cooper
wioślarz i autor książki A Most Beautiful Thing
Masz pytania dotyczące nastawienia, ruchu, odżywiania, regeneracji lub snu? A może chcesz zaproponować temat lub kolejnego gościa? Napisz do Jaclyn na adres trained@nike.com, a ona zobaczy, co da się zrobić.