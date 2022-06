Z powodu rodzinnych korzeni sportsmenka i modelka Amira Natanne była zmuszona gonić za marzeniami.

Obecnie Amira zastanawia się, jak dalej pokierować swoim życiem i co zrobić ze swoją sportową pasją. Choć czasami brakuje jej regularnych treningów z zespołem, indywidualne ćwiczenia jej to wynagradzają. Od czasu do czasu podnosi ciężary w domu i chodzi na długie spacery, a teraz zamierza rozpocząć 30-dniowe wyzwanie związane z jogą. Mimo że, jak sama mówi, brakuje jej cierpliwości, chce spróbować też medytacji.



Zainspirowana działalnością swojego dziadka, na studiach Amira zajęła się medycyną wewnętrzną i jej wpływem na ciała osób z marginalizowanych grup. Mocno zajmuje ją kwestia zmiany wysokiej śmiertelności czarnoskórych kobiet podczas porodu; myśli też o zrobieniu certyfikatu douli, aby pomagać kobietom przed porodem, w jego trakcie i po nim. To również kwestia, na którą wpływ miało jej dorastanie. „Moja mama ma piątkę dzieci i miała cztery cesarskie cięcia” – opowiada Amira.



Ta nowojorczanka z wyboru ma świadomość, że jej ciekawość, nieustępliwość w zadawaniu pytań i energia do działania nie wzięły się znikąd – to zasługa jej rodziny. „Rodzina nauczyła mnie dbać o swoją społeczność. Oni właśnie to robili” – mówi.