Z powodu rodzinnych korzeni sportsmenka i modelka Amira Natanne była zmuszona gonić za marzeniami.

Historia Amiry jest ściśle związana z Lutcher. Jej pradziadek założył i prowadził pierwsze, i przez chwilę jedyne, pogotowie ratunkowe w tym regionie. Gdy była młodsza, często zdarzało się, że gdy ktoś poznał jej nazwisko, opowiadał jej historie o tym, jak jej pradziadek uratował kogoś z jego rodziny. „Mieszkamy 45 minut drogi od miasta, więc moja rodzina dbała o cały ten obszar” – mówi.



Jej dalsza rodzina miała kluczowe znaczenie dla kształtowania jej osobowości, gdy dorastała. „Wychowywała nas ta osoba, która akurat była w danym momencie w pokoju” – wspomina. Ktokolwiek to był, zawsze powtarzał Amirze, że to ona jest odpowiedzialna za to, jaką ścieżkę wybierze. „Nikt nigdy nie mówił mi, że skoro jestem dziewczyną, nie wolno mi czegoś robić” – opowiada. „Przekaz brzmiał: ustaw się w kolejce i rób to, co musisz, aby o siebie zadbać. Nie pozwól, aby opinie innych osób były dla Ciebie najważniejsze”.