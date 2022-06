Nad czym pracujesz?

W świecie wymagającym od nas bycia ekspertkami Adwoa pokazuje, że mimo sukcesu twardo stąpa po ziemi i wspiera swoją społeczność. „Podchodzą do Ciebie dziewczęta, które opowiadają, jakie ma to dla nich znaczenie. Opowiadają o swoich doświadczeniach, o tym, jakie były i czego się nauczyły. Dzięki temu wiesz, że musisz to kontynuować” – mówi Adwoa. „Takie chwile utwierdzają mnie w przekonaniu, że to, co robię, jest potrzebne”.