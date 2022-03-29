Nad czym pracujesz?

Na filmie widzimy, jaką siłę czerpie z poczucia siostrzeństwa w Gurls Talk. Wielkie znaczenie miało tu szczere i bezkompromisowe podejście do własnych doświadczeń Adwoi ze zdrowiem psychicznym. Mimo że wykorzystuje swój głos do budowania wspierającej się społeczności, niektóre dyskusje z dziewczętami i młodymi kobietami przypominają jej, że niezależnie od dzielącego je wieku sama ma jeszcze nad czym pracować. „Czasami rozmawiamy o związkach, przyjaźniach i innych różnych tematach. Niektóre ich wypowiedzi sprawiają, że wracam do czasów szkoły. To niesamowite” – mówi. „Takie sytuacje przypominają mi, że nadal nie poradziłam sobie ze wszystkimi rzeczami. Dzięki temu mówię o kwestiach, które wcześniej bałam się poruszać” – kontynuuje.

W życiu Adwoi dzieje się naprawdę dużo – cały czas zajmuje się modelingiem, natomiast Gurls Talk stała się niedawno organizacją charytatywną non-profit. Jak sama przyznaje, to sport pozwala jej zwolnić i zachować równowagę pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. „Sport zawsze mi w tym pomagał” – mówi. Treningi kardio i siłowe oraz związana z nimi dyscyplina regularnych ćwiczeń pomagają jej zmierzyć się z trudnymi sytuacjami w innych obszarach życia. „Dzięki ćwiczeniom mam godzinę, podczas której skupiam się tylko na jednym. To dla mnie moment na medytację, po którym zawsze czuję się lepiej.