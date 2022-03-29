Nad czym pracujesz?

Adwoa Aboah: budowanie więzi
Athletes*
Adwoa Aboah nigdy się nie zatrzymuje – a sama idąc do przodu, pomaga rozwijać się także swojej społeczności.
Występowanie na wybiegu, pojawianie się na okładkach magazynów, przemierzanie kolejnych stref czasowych w ramach sesji zdjęciowych. Na papierze brzmi świetnie, prawda? Bycie cały czas w ruchu potrafi jednak prowadzić do poczucia izolacji. Na szczęście modelka i aktywistka Adwoa Aboah zajmuje się również rozwijaniem swojej społeczności Gurls Talk, co daje jej stabilizację, dostarcza inspiracji i pomaga skupić się na tym, co istotne.
W 2022 roku Adwoa nie tylko pomaga organizacji Gurls Talk wejść na jeszcze wyższy poziom, ale nieco nerwowo odhacza kolejną pozycję z listy rzeczy do zrobienia – aktorstwo. „Towarzyszy mi wiele wątpliwości, ale również radości i szczęścia związanych z robieniem czegoś nowego” – opowiada. Spotkaliśmy się z Adwoą w jej rodzinnym Londynie, w którym oprowadziła nas po swoich ulubionych miejscach oraz przedstawiła swojej siostrze, Kesewie, i przyjaciołom – osobiście i wirtualnie.
Na filmie widzimy, jaką siłę czerpie z poczucia siostrzeństwa w Gurls Talk. Wielkie znaczenie miało tu szczere i bezkompromisowe podejście do własnych doświadczeń Adwoi ze zdrowiem psychicznym. Mimo że wykorzystuje swój głos do budowania wspierającej się społeczności, niektóre dyskusje z dziewczętami i młodymi kobietami przypominają jej, że niezależnie od dzielącego je wieku sama ma jeszcze nad czym pracować. „Czasami rozmawiamy o związkach, przyjaźniach i innych różnych tematach. Niektóre ich wypowiedzi sprawiają, że wracam do czasów szkoły. To niesamowite” – mówi. „Takie sytuacje przypominają mi, że nadal nie poradziłam sobie ze wszystkimi rzeczami. Dzięki temu mówię o kwestiach, które wcześniej bałam się poruszać” – kontynuuje.
W życiu Adwoi dzieje się naprawdę dużo – cały czas zajmuje się modelingiem, natomiast Gurls Talk stała się niedawno organizacją charytatywną non-profit. Jak sama przyznaje, to sport pozwala jej zwolnić i zachować równowagę pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. „Sport zawsze mi w tym pomagał” – mówi. Treningi kardio i siłowe oraz związana z nimi dyscyplina regularnych ćwiczeń pomagają jej zmierzyć się z trudnymi sytuacjami w innych obszarach życia. „Dzięki ćwiczeniom mam godzinę, podczas której skupiam się tylko na jednym. To dla mnie moment na medytację, po którym zawsze czuję się lepiej.
W świecie wymagającym od nas bycia ekspertkami Adwoa pokazuje, że mimo sukcesu twardo stąpa po ziemi i wspiera swoją społeczność. „Podchodzą do Ciebie dziewczęta, które opowiadają, jakie ma to dla nich znaczenie. Opowiadają o swoich doświadczeniach, o tym, jakie były i czego się nauczyły. Dzięki temu wiesz, że musisz to kontynuować” – mówi Adwoa. „Takie chwile utwierdzają mnie w przekonaniu, że to, co robię, jest potrzebne”.