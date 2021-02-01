Risikoen ved snarveier

Vi skjønner, tanken på å bruke flere ekstra minutter på treningsøkten når det er vanskelig nok å finne tid til selve økten får en til å himle med øynene. Men det er bedre enn å miste energien eller kjempe mot stramme muskler og kramper, som kan føre til forstuinger, forstrekninger og sårhet. Alt dette kan skje hvis du dropper oppvarming, sier Michele Olson, PhD, senior klinisk professor i sportsvitenskap ved Huntingdon College i Montgomery i Alabama, og en sertifisert styrke- og kondisjonsspesialist.



Det er fordi «alle vevene og organene dine, inkludert musklene og hjertet ditt, trenger mer oksidert, næringsrikt blod som sirkulerer på økte nivåer for at de skal fungere skikkelig under en treningsøkt», forklarer hun. Å øke oksygen under en oppvarming kan også hjelpe deg med å unngå å føle deg svimmel eller at hjertet hopper over noen slag, legger hun til. (Det siste er ikke nødvendigvis unormalt, sier Olson, men det er ikke bra for hjertet ditt på lang sikt heller.)



Like umorsomt: «Å trene med stramme muskler kan tukle med kroppsholdningen din, noe som gir dårligere motorikk i de største musklene dine», forklarer David Reavy, prestasjonsterapiekspert og grunnlegger av React Physical Therapy i Chicago. For eksempel, de av oss som sitter ved et skrivebord hele dagen har gjerne stramme hoftemuskler, sier han, noe som kan gjøre at bekkenet ditt stikker frem litt (dette kalles en anterior bekkentilt). Dette stenger ned bukmuskulaturen din og setemusklene dine under løping og løfting, noe som gjør alt det harde arbeidet mindre effektivt.