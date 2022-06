En formel å følge



Ok, det er derfor du burde varme opp. Så til hvordan. Olson anbefaler å bruke 10–15 minutter på oppvarmingen, selv om hun påpeker at jo mer intens eller omfattende treningsøkten er, desto lenger og mer nøye burde oppvarmingen være. Holder er enig, men advarer mot å overdrive det, for en for lang og hard oppvarming kan faktisk virke mot deg. Et typisk eksempel: Et studie i «Journal of Applied Physiology» fant ut at syklister som deltok i en intens 20 minutters oppvarming hadde mer muskelsårhet og mindre pedalkraft under treningsøkten enn de som hadde mildere og kortere oppvarming.



Holder foreslår å holde oppvarmingen til en 4 eller 5 på innsatsskalaen mellom 1 og 10, slik at du ikke tømmer deg for energi under hovedaktiviteten. Og hvis du har dårlig tid foreslår Olson at du tar ned intensiteten i begynnelsen av selve treningsøkten, for de første minuttene kan generelt fungere som oppvarmingstid.



Utover disse retningslinjene er rammeverket nedenfor en flott oppvarmingsstruktur for enhver treningsøkt. På slutten burde du være svett, sier Olson, en nøkkelindikasjon på at du er klar for å gi alt.