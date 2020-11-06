Seks grunner til ikke å løpe (og hvorfor de hovedsakelig er tøv)
Veiledning
Si farvel til mentale blokker ved hjelp av råd og løsninger fra sjefstrener fra Nike Running Global, Chris Bennett.
I går sa du at du ville løpe i morgen. Men i morgen ble til i dag, og jaggu er det varmt ute. Dessuten er du sliten etter å ha jobbet sent. Og du har ikke noen rene shorts. Høres det kjent ut? Du er ikke alene: En ny spørreundersøkelse viste at amerikanere i gjennomsnitt bruker seks unnskyldninger per dag og mer enn 2 000 per år, og jeg-kan-ikke-trene-nå står øverst på listen. Det er som om hver løper har en djevel på den ene skulderen, og en djevel på den andre skulderen også.
Som Global Head Coach for Nike Running har Chris Bennett hørt hver eneste tenkelige unnskyldning. Her deler han de seks vanligste unnskyldningene folk bruker for å unngå trening – og de enkle løsningene han har for å få deg i gang.
Unnskyldning 1:«Løping er utmattende.» Løsning: Stans før du har lyst til det.
«Den viktigste grunnen til at folk tror de ikke liker å løpe, er fordi de løper for hardt», sier Bennett. «Jeg vil at løpeturen skal føles enkel, noe som ikke har noe å gjøre med tallet på klokken din. Jeg mener enkel som i innsats. Det betyr at du stopper før du må det, kanskje til og med før du har lyst til det. Finnes det et øyeblikk der det føles som du kan løpe til evig tid? Stopp der og da. Det er slik du går fra å grue deg til den neste løpeturen, til å glede deg til den. Jeg vil at du skal bli irritert over at du må stoppe så tidlig! Hvis det får deg til å føle deg bedre, så kan du skylde på meg.»
Unnskyldning 2: «Jeg vet ikke hvordan jeg skal løpe riktig.» Løsning: Vit at det ikke finnes noe slikt.
«Måten du løper på er din egen, OK?» sier Bennett. «Det finnes ikke et perfekt løpesteg. Det finnes ikke en perfekt teknikk. Hvis du ser videoer av Paula Radcliffe, med hodet som går opp og ned, skuldrene opp og armene hennes ... du ville sagt at noen må lære henne å løpe! Vel, takk og lov for at ingen gjorde det. Hun har hatt maratonrekorden for kvinner i 16 år. Så istedenfor å følge en regelbok bør du prøve å forbedre den naturlige teknikken din på en skånsom måte. Slapp av i områder som føles stramme. Ta kortere steg hvis du føles som om du strekker deg.»
Unnskyldning 3: «Jeg har ikke tid til å varme opp.» Løsning: Gjør oppvarmingen til en del av løpeturen.
«Jeg skal gi deg to løsninger for denne», sier Bennett. «Først og fremst er oppvarming bare mental forbedring og en gjenskapning av den faktiske løpeturen. Så en mulighet er bare å starte saktere og bruke de første fem til ti minuttene som en dynamisk oppvarming. For det andre kan du bare gjøre tøyeøvelsene dine og heller løpe kortere – for husk, det finnes ikke en minimumstid eller -distanse. Uansett fikk du både oppvarmingen og løpeturen din, så du har ikke noe å klage over.»
Unnskyldning 4: «Usj. Har du sett været?» Løsning: Planlegg i forveien.
«Vel, det kan jo være for varmt eller kaldt», sier Bennett. «Ekstreme forhold kan være farlige, så noen ganger bør du ikke løpe. Men la oss anta at det bare er ukomfortabelt. Da kan du planlegge i forveien. Først kan du justere klærne dine etter været. For det andre kan du justere hvilket tidspunkt du løper på. For det tredje kan du justere intensiteten i selve løpingen. Du får kanskje ikke løpeturen du vil ha, men du får fremdeles løpeturen du trenger.»
Unnskyldning 5: «Jeg har ikke den rette kroppstypen til å løpe.» Løsning: Kom over det.
«Vennligst pek på den 'rette' kroppen», sier Bennett. «Finnes det også en riktig dialekt? En riktig hårsveis? Selv på startstreken til et maraton har du alle slags forskjellige folk. Når du sier at du ikke har den rette kroppen, så mener du kanskje 'jeg har bestemt for at jeg ikke klarer det.' Eller kanskje noen så på deg en gang for lenge siden og bestemte det for deg. Så hvordan slår du det fra deg? Du kan omdefinere hva en løpetur er. Klarer du ikke å løpe fem kilometer? Ingen ba deg om det. Jeg vil bare at du skal løpe til slutten av kvartalet. En løper er noen som løper. Får du til det? Da er du en løper.»
Unnskyldning 6: «Å løpe er for hardt på [sett inn det som gjør vondt].» Løsning: Tren styrke.
«Hver gang du nevner smerte, så kan det være en skade», forklarer Bennett. “Svaret i det korte løp er at ja, kanskje du ikke burde løpe akkurat nå. Men du burde ikke være for skuffet over det. Se på det slik: Du har blitt en så god løper at du nå må styrke hele kroppen. Gratulerer! Se på hvorfor disse skadene skjer. Styrker du hofteleddsbøyerne dine? Styrker du kjernemuskulaturen og musklene som stabiliserer knærne, som lårmusklene? Det er ikke masse ekstraarbeid – ta planken, gjør noen benbøy med utfall – og det kan utgjøre en stor forskjell i å holde deg frisk.»
Overvinn disse hindringene, så vil du innse at å holde seg til planen selv når du ikke tror du har lyst, er en del av gleden med å løpe.
«I blant vil løpeturen være kjip», sier Bennett. «Kanskje du føler deg stresset etter en krangel med moren din. Kanskje du sov fryktelig dårlig om natten. Men hvis du fullfører løpeturen, selv om det bare var til slutten av kvartalet, så kan du si 'jeg klarte det. Jeg løp gjennom det. Jeg lærte noe om meg selv'. Muligheten for å føle dette igjen er det som holder deg i gang. Iblant trenger du det håpet når du legger hodet på puten på slutten av dagen. Det handler bare om å få en liten seier, og en løpetur byr på det.»
Så neste gang du vurderer å knytte lissene, skal du bare se for deg trener Bennett på én skulder eller begge, og legge unnskyldningene igjen i støvet.