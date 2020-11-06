«Hver gang du nevner smerte, så kan det være en skade», forklarer Bennett. “Svaret i det korte løp er at ja, kanskje du ikke burde løpe akkurat nå. Men du burde ikke være for skuffet over det. Se på det slik: Du har blitt en så god løper at du nå må styrke hele kroppen. Gratulerer! Se på hvorfor disse skadene skjer. Styrker du hofteleddsbøyerne dine? Styrker du kjernemuskulaturen og musklene som stabiliserer knærne, som lårmusklene? Det er ikke masse ekstraarbeid – ta planken, gjør noen benbøy med utfall – og det kan utgjøre en stor forskjell i å holde deg frisk.»



Overvinn disse hindringene, så vil du innse at å holde seg til planen selv når du ikke tror du har lyst, er en del av gleden med å løpe.



«I blant vil løpeturen være kjip», sier Bennett. «Kanskje du føler deg stresset etter en krangel med moren din. Kanskje du sov fryktelig dårlig om natten. Men hvis du fullfører løpeturen, selv om det bare var til slutten av kvartalet, så kan du si 'jeg klarte det. Jeg løp gjennom det. Jeg lærte noe om meg selv'. Muligheten for å føle dette igjen er det som holder deg i gang. Iblant trenger du det håpet når du legger hodet på puten på slutten av dagen. Det handler bare om å få en liten seier, og en løpetur byr på det.»



Så neste gang du vurderer å knytte lissene, skal du bare se for deg trener Bennett på én skulder eller begge, og legge unnskyldningene igjen i støvet.