Hvis du føler at du nærmer deg bristepunktet, så følg disse rådene for å få en bedre balanse mellom stress og søvn.



01. Unngå alkohol.



Rekk hånden i været hvis du pleier å ta et glass vin eller en øl for å roe ned før du legger deg. Mange tyr til alkohol for å slippe unna stress, spesielt om kvelden, sier Martin. De tror at det vil gjøre det lettere å sove, men alkoholen har faktisk motsatt effekt. «Den lurer deg. I begynnelsen føler du deg trøtt og avslappet, men cirka tre timer senere, når du begynner å metabolisere alkoholen, gjør den deg mer oppvakt og søvnen din blir forstyrret», forteller hun. Dropp alkohol om kvelden, og lag deg heller en kopp koffeinfri urtete (for eksempel kamille), som ifølge noen studier faktisk kan fremme god søvn.





02. Ingen triggere på soverommet.



Rommet du sover i skal være et fredelig sted som fremmer søvn og hvile. Det er ikke – og vi gjentar: ikke – et rom for arbeid, studier, økonomistyring, nyhetstitting eller diskusjoner, sier Martin. Jo flinkere du er til å separere stress og soverom, desto lettere blir det å distansere seg mentalt fra stresset når du ligger under dynen, forklarer hun.





03. Velg en avslappende kveldsaktivitet.



En avslappende kveldsrutine består av én eller flere beroligende aktiviteter, som legger til rette for en god natts søvn. Lesing (fortrinnsvis i en fysisk bok eller et blad i stedet for på skjerm) kan distrahere hjernen fra urolige tanker, sier Martin. Å skrive dagbok – og fokusere på dagens høydepunkt eller ting du er takknemlig for – kan erstatte forstyrrende tanker med noe positivt. Og om meditasjon føles naturlig for deg, kan det hjelpe kropp og sinn å komme i hvilemodus. Du kan også prøve å lytte til beroligende musikk, fordi slik musikk, i likhet med meditasjon, bidrar til å redusere kortisolnivået og frigjør dopamin. Forskning viser at det å lytte til beroligende musikk hver kveld, bedrer søvnen.





Til syvende og sist koker det ned til dette: Sov mer for å stresse mindre og føle deg på topp.