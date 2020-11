Hva er akutt søvnløshet – og hvordan kan du stoppe det?

Derfor er litt fortsatt viktig

Mens et par netter med dårlig søvn per uke ikke høres så fryktelig farlig ut, kan effektene påvirke ytelsen og velværet. Bortsett fra det faktum at jevnlig dårlig søvn kan gjøre at du føler deg overbelastet og humørsyk, har folk med akutt insomni en tendens til å få mindre dyp søvn, den regenererende typen som gjør at kroppen din kan helbrede og reparere seg selv, ifølge forskning publisert i journalen «Sleep». Det hjelper selvfølgelig ikke restitusjonen din eller med å gi deg energien du trenger til neste treningsøkt.



«Når det gjelder situasjoner som krever høy ytelse, så viser noen studier at dømmekraft og reaksjonstid kan bli påvirket av bare én eller to netter med dårlig søvn», sier dr. Green. Uansett om du er atlet eller om du bare trenger å kjøre et sted (å bruke et kjøretøy krever mer hjernekraft enn du kanskje tror), kan du i et sløvt øyeblikk miste ballen, feile repetisjonen eller langt verre: risikere å havne i en ulykke.



Forskere vet ikke helt hvorfor, men det har nok å gjøre med den totale søvntiden, legger hun til. «Det finnes rimelige gode beviser som viser at de fleste voksne trenger minst sju timer søvn hver natt for å kunne gi full ytelse», sier dr. Green. «Hvis du konsekvent får mindre enn det, selv for en kortere periode, får det konsekvenser.»