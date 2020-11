Og så har vi det faktum at «søvn er når kroppen og hjernen samler informasjon fra dagen for å lage både minner og antistoffer», sier dr. Logan Schneider, tilknyttet klinisk førsteamanuensis i søvnmedisin ved Stanford University. Antistoffer er proteiner som er spesielt laget for å angripe – og huske – et bestemt patogen, og de er grunnen til at du blir immun mot for eksempel vannkopper når du først har hatt det.



Dr Schneider sier at dette kan forklare hvorfor influensavaksinen ser ut til å være ineffektiv for mange. «Vi har lagt merke til at folk ser ut til å ha lavere immunrespons til vaksiner når de har mangel på søvn», sier han, og legger til at det er forskning som støtter denne koblingen.



Du vet kanskje at de fleste voksne trenger minst sju timer søvn hver natt. Men kvalitet betyr like mye som kvantitet. «Det er under dyp søvn [en fase av søvn som ikke er REM] at kroppen tar et kortsiktig minne av en infeksjon og gjør det til et langvarig minne slik at vi kan bekjempe det mer effektivt i fremtiden», sier Dr Schneider.



Hvis du trenger litt hjelp med å få den bedre, dypere søvnen, kan du prøve disse tre triksene: