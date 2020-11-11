01. Tren regelmessig.

Dr Schneider sier at trening er den beste måten å fremme søvn av høy kvalitet på, fordi det (a) kan gjøre det enklere å slukne, spesielt når du gjør det tidligere på dagen, og det (b) bidrar til å fremme den restituerende dype søvnen. Ta sikte på minst 150 minutter med aerobisk aktivitet med moderat intensitet hver uke, i tillegg til styrketrening minst to dager i uken, i henhold til anbefalingene fra American Heart Association. Bare sørg for at du ikke overdriver det, da noe forskning viser at overtrening kan føre til betennelse som faktisk forstyrrer immuncellene fra å bekjempe inntrengere.



02. Kutt ned på alkohol.

En drink om kvelden kan hjelpe deg med å sovne, men det kan gå på bekostning av kvalitet senere på natten. Forskning viser at alkohol kan aktivere et hjernemønster tilknyttet med hvile – ikke søvn – som hindrer den skikkelige restituerende søvnen. Hvis du har lyst på en drink (og du er gammel nok), holder du deg til én, minst et par timer før sengetid, og kombiner det med mat slik at kroppen får tid til å metabolisere alkoholen for å minimere effekten, sier Dr Schneider.



03. Unngå åpenbare forstyrrende elementer.

Jevnlige eller forlengede oppvåkninger midt på natten kan hindre deg i å gå inn i de mest restituerende fasene av søvnsyklusen, sier Dr Schneider. Du kan prøve å slutte å spise (og kanskje til og med drikke vann) to til tre timer før du går til sengs for å unngå å våkne opp av en fordøyende mage (eller blære).



Til syvende og sist er søvn din beste venn uansett om du er frisk og prøver å forbli det, eller om du er i ferd med å bli syk. I det siste tilfellet føler du deg sannsynligvis mer sliten enn vanlig uansett. Så gjør deg selv en tjeneste og lytt til kroppen din – den er ganske smart.