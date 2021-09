Hvis du noen gang har sett en frekk kunde skjelle ut en servitør på en restaurant og tenkt: «Wow, den servitøren er en engel, som ikke kjefter tilbake», vet du at Yoda-lignende ro faktisk finnes. Ja, det kan godt være at servitøren er vant til krevende gjester eller har fått beskjed om ikke å la seg bli trukket inn i noe. Men det er også mulig at de har mestret det mange eksperter innen psykologi kaller «pausen».

Pausen er det korte tidsrommet mellom en utløsende hendelse og din verbale eller fysiske respons, sier Djuan Short, en autorisert klinisk sosialarbeider og registrert yogainstruktør i Philadelphia. På dette tidspunktet, som kan vare i noen få sekunder eller mye lengre, har du muligheten til å være bevisst hva du skal gjøre, sier Short, du kan altså gjøre en impulsiv reaksjon om til en bevisst reaksjon.

Hvordan? Hvis du tar en pause, skaper du selvbevissthet ved å tvinge deg selv til å roe ned og justere deg inn på deg selv, slik at du kan samle tankene og fjerne dem som ikke er produktive. Det er ikke en evne alle har – og det er ingens skyld.

«Det er ikke slik at verden gir oss muligheten til å utvikle denne egenskapen», sier Raquel Martin, PhD, en klinisk psykolog i Nashville. «Vi føler at vi må svare med en gang.» Det er fordi dagens samfunn foretrekker at ting skjer fort i stedet for sakte, men sikkert. Og vi løper ofte rundt med kort lunte fordi vi ikke får noen sjanse til å bearbeide det som skjer rundt oss, sier Martin.

Når du reagerer negativt på en situasjon, er det ofte fordi du føler deg stresset, utrygg eller truet (dette omfatter å føle seg sint eller fornærmet, noe som får deg til å føle deg angrepet), sier Short. Enhver av disse følelsene kan utløse kroppens sympatiske nervesystem, som styrer fight-flight-freeze-responsen. Du kan til og med legge merke til at pulsen og pustefrekvensen øker, at musklene blir anspent og at du begynner å svette. Denne reaksjonen er en overlevelsesmekanisme som skal forberede deg på å reagere raskt i livstruende situasjoner, sier Short. Men tett trafikk og for mange oppgaver er ikke livstruende uansett hva de får deg til å føle.