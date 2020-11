Finn balansen

Alt dette betyr ikke at du ikke kan eller bør glede deg over en kald pils etter en hard økt. Men det finnes en riktig og en feil måte å gjøre det på, og det handler for det meste om mengden du drikker. «De negative effektene av alkohol som påvirker restitusjon og muskeltilpasning blir vanligvis synlige når mengden overstiger 1 gram alkohol per kilo kroppsvekt», sier Barnes.



Men ikke bekymre deg for matematikken: Barnes sier at så lenge du følger de offisielle anbefalingene fra Dietary Guidelines for Americans om et moderat inntak av alkohol, så bør det ikke være et problem for restitusjon og adapsjon. Rådene innebærer opptil én standardenhet – det er 14 gram alkohol, som tilsvarer 3,5 dl vanlig øl, 1,5 dl vin, eller 4 cl destillert brennevin – per dag for kvinner og opp til to per dag for menn. (Menn har vanligvis en høyere mengde av enzymet som behøves for å forbrenne alkohol og mer kroppsvæske for å fortynne det, slik at de kan slippe unna med å drikke mer.)



En ny studie publisert i «Journal of the International Society of Sports Nutrition» fant at moderat alkoholinntak – i dette tilfellet, én enhet med 5,4 prosent alkoholinnhold (tilsvarende én øl eller vodkabrus) for kvinner og to enheter for menn – fem ganger i uken ikke påvirket maksimalt VO2-opptaket og styrke etter et 10-ukers HIIT-program. Med andre ord så det ikke ut til at alkoholen de konsumerte ville redusere den positive effekten av treningen deres.



En gjennomgang av studier publisert i «Journal of Functional Morphology and Kinesiology» viser at personer som drakk moderat i timene etter styrketrening ikke så ut til å oppleve endringer i verken kraft, styrke, utholdenhet, stølhet eller opplevd anstrengelse (hvor hardt du tror du trener) når de ble testet opptil 60 timer etter trening. Konklusjonen: «Én eller to drinker etter trening vil sannsynligvis ikke skade restitusjonen, spesielt hvis du er vant til å konsumere moderate mengder alkohol», sier Barnes.