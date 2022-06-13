Fem tips for smartere styrketrening

Når du er klar til å ta det til neste nivå, bør du først fokusere på tempoet. Når du reduserer bevegelsens hastighet forlenger du tiden under spenning, som er hvor lenge en muskel belastes under en repetisjon. Ved lavere hastighet må musklene jobbe hardere lenger. Avhengig av øvelsen kan du til og med bruke støttemuskler for å hjelpe deg med å holde deg balansert og i kontroll. Men i stedet for å bremse alt jevnt, deler du vektløftingen inn i to deler. Gjør den positive (løftende) delen sakte nok til å opprettholde god form og den negative (senkende) delen slik at den varer minst dobbelt så lenge. Hvis du for eksempel tar en knebøy, kan du bruke tre sekunder på vei ned og bare ett sekund opp til stående.