Slik bygger du en sterkere kjerne

Du har kanskje fått med deg at å gjøre store mengder sit-ups slett ikke er den beste måten å styrke kjernen på, fordi de i følge Falsone ofte blir utført feil og ikke er sunt for ryggraden, selv når de gjøres riktig.



Øvelser for hele kroppen, spesielt de som utføres på én side om gangen (ett ben / en arm), er langt bedre for å trene kjernemuskulatur. «Utfall, spesielt hvis du holder en vekt i den ene hånden, trener kjernemuskulaturen», sier Falsone. «Selv en enarmet bicep-curl legger til et lite rotasjonselement i bevegelsen som kroppen din må stabilisere seg mot.» Se etter et treningsprogram som inneholder slike øvelser, for å styrke kjernen din.



I tillegg til det kommer du definitivt langt med dedikert kjernetrening. I følge Chaudhari er fem til ti minutter med kjernentrening tre til fem dager i uken en flott måte å begynne på. «De fleste har ikke så mye utholdenhet i kjernemuskulaturen, så noen få minutter de fleste dager kan gjøre veldig mye», sier han. Hvis du tilfeldigvis har mye utholdenhet (kudos), eller at treningen begynner å føles lett, dobler du tiden du bruker på det.



For å komme i gang, kan du prøve fuglehunden: Stå på alle fire og løft motsatt arm og ben til begge er parallelt med gulvet, og hold der i opptil et minutt. Du kan også gjøre en beinsenk (dead bug): Ligg på ryggen i en bordstilling (90 grader mage/lår og lår/legg), senk motsatt arm og ben til begge svever like over gulvet, bytt deretter sider og fortsett å veksle. Du kan også gjøre planker, sideplanker, leg curls og ab roll-outs på en stabilitetsball.



Selv om du ikke ser de «fine magemusklene» med en gang, vil du sannsynligvis merke dem ganske raskt – i form av bedre og sterkere treningsøkter, og generelt mer komfortable bevegelser.