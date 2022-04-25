Det er lørdag, du sitter på sofaen og fråtser en serie. Du vet at du burde trene – du føler deg utrolig bra etterpå og du har en god utvikling, men iblant er det bare så tungt å komme seg ut. Hva skjer?



«Folk sier 'jeg mistet motivasjonen', men det er ikke riktig», sier Lisa Lewis, EdD, autorisert psykolog fra Boston som spesialiserer seg innen treningspsykologi. «Motivasjon er en indre kvalitet, ikke noe du har eller ikke har». Når du føler deg lat, så kan det hende at du er tom for det som vanligvis driver deg. Skift gir ved å hente fra en annen, mer rikholdig kilde, så blir du klar til ny dyst på et blunk.

Motivasjonskilder finnes i et spektrum. I den ene enden har du de ytre, som penger (kanskje du jobber hardt for å motta en bonus) eller press fra andre (f.eks. en lærer som vil at du skal gjøre det bedre). I den andre enden har du den dype, interne, identitetsdrevne inspirasjonen som støtter opp om målene dine, ofte kalt ditt «hvorfor». Ditt hvorfor kan være et ønske om å være engasjert og glad som venn eller familiemedlem, eller en lidenskap for å hjelpe andre.

Selv om ekspertene er enige om at ditt hvorfor er den dypeste, mest tidløse drivkraften til å nå målene dine, så vil det iblant føles for fjernt eller vagt eller at det rett og slett ikke fungerer for deg, sier Lewis. På de dagene må du ha en rekke forsterkninger i bakhånd slik at du og utviklingen din ikke stanger i veggen.

De følgende motivasjonene, sier Lewis, går fra eksternt og overfladisk til internt og dypt. Se hvilken som får deg i gang i dag, lev den ut, og spar resten til fremtiden. Ideelt sett henter du fra nedre halvpart av brønnen det meste av tiden, mens du tar fra den øvre halvdelen kun når det virkelig kniper.