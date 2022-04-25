Behold motivasjonen
Veiledning
Mistet drivkraften? Disse taktikkene fra idrettspsykologien kan hjelpe deg med å finne gnisten igjen, fort.
- Eksperter sier at du ikke kan «miste» motivasjon, men at kilden til motivasjonen kan gå på tomgang.
- Å ha mye på reservetanken gjør at du kan holde motoren i gang så kursen går støtt fremover.
- Når du er klar til å komme i gang, kan du gå til NTC for å finne mange gøyale treningsøkter.
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Det er lørdag, du sitter på sofaen og fråtser en serie. Du vet at du burde trene – du føler deg utrolig bra etterpå og du har en god utvikling, men iblant er det bare så tungt å komme seg ut. Hva skjer?
«Folk sier 'jeg mistet motivasjonen', men det er ikke riktig», sier Lisa Lewis, EdD, autorisert psykolog fra Boston som spesialiserer seg innen treningspsykologi. «Motivasjon er en indre kvalitet, ikke noe du har eller ikke har». Når du føler deg lat, så kan det hende at du er tom for det som vanligvis driver deg. Skift gir ved å hente fra en annen, mer rikholdig kilde, så blir du klar til ny dyst på et blunk.
Motivasjonskilder finnes i et spektrum. I den ene enden har du de ytre, som penger (kanskje du jobber hardt for å motta en bonus) eller press fra andre (f.eks. en lærer som vil at du skal gjøre det bedre). I den andre enden har du den dype, interne, identitetsdrevne inspirasjonen som støtter opp om målene dine, ofte kalt ditt «hvorfor». Ditt hvorfor kan være et ønske om å være engasjert og glad som venn eller familiemedlem, eller en lidenskap for å hjelpe andre.
Selv om ekspertene er enige om at ditt hvorfor er den dypeste, mest tidløse drivkraften til å nå målene dine, så vil det iblant føles for fjernt eller vagt eller at det rett og slett ikke fungerer for deg, sier Lewis. På de dagene må du ha en rekke forsterkninger i bakhånd slik at du og utviklingen din ikke stanger i veggen.
De følgende motivasjonene, sier Lewis, går fra eksternt og overfladisk til internt og dypt. Se hvilken som får deg i gang i dag, lev den ut, og spar resten til fremtiden. Ideelt sett henter du fra nedre halvpart av brønnen det meste av tiden, mens du tar fra den øvre halvdelen kun når det virkelig kniper.
Belønning
Gå på treningsstudio slik at du kan kjøpe den kule hettegenseren eller dyre planten som du har siklet etter.
«Straff»
Hopper du over nettstudiene, må du vaske badet i stedet.
Gruppepress
Alle vennene dine har et treningsprogram de følger, og du får «FOMO». Bruk det til din fordel.
Dårlig samvittighet
Kjæresten din kjøpte en gitar til fødselsdagen din, så du burde bruke litt tid på å lære å spille.
Et idol
La fremgangen til den ambisiøse vennen din inspirere din egen. Tenk på hvordan de er ute og løper selv når de også egentlig ikke føler for det.
Stolthet
Vær stolt over disiplinen som kreves for å ikke trykke på slumreknappen og i stedet nå aktivitetsmålene på aktivitetsklokken.
«Å gjøre det rette»
Tren og spis sunt fordi du vet at du burde gjøre det. Begrens alkoholinntaket fordi du vet at det ikke er sunt. Få gjort alt det uken krever av deg, fordi du vet at du bare blir mer stresset hvis du utsetter det.
Selvidentitet
Kanskje du er type A og føler deg mest vellykket når du følger en treningsplan til punkt og prikke. Eller kanskje du er en åndelig, innadvendt tenker som føler at du er mest deg selv når du leser så mange bøker du kan (i motsetning til å skumlese nyhetene om og om igjen).
Glede
Ta deg en løpetur, bruk en time på å lage en næringsrik middag, bøy deg på yogamatten, eller skriv den neste scenen i romanen din bare fordi du elsker det. Å komme i gang med noe kan være en kamp, men når du er i gang, finner du flyten. Etterpå føler du deg lettere og bedre.
Ditt hvorfor
Dette burde være noe som gir deg glede, men som også har et dypere formål på lang sikt. Du har lyst til å være en tålmodig og oppmerksom partner, derfor mediterer du. Eller kanskje du vil gå rett inn i drømmejobben rett etter skolen, noe som får deg til å studere i helgene hvis det er som må til. «Formålet ditt henger tett sammen med lykke», sier Lewis, fordi det fører med seg en dyp tilfredstillelse. Og det er nettopp det det å sette seg mål handler om.
Tekst: Janet Lee
Illustrasjon: Gracia Lam
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