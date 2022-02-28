For å opprettholde eller til og med fremme styrke og definisjon bør du gjøre den mest effektive versjonen av treningen du kan, på den tiden du har. Ifølge Nike-treneren Joe Holder, som sverger til mikrotrening, betyr det to ting.



For det første: Jobb hardere i en enkeltstående øvelse enn du ville ha gjort under en lengre treningsøkt. Når du tar deg helt ut, aktiverer du flere av de raske muskelfibrene som brukes til å gjøre raske, kraftige bevegelser, som sprint, hopping og olympiske løft. Hvis du gjør dette, kan du etterligne treningsbelastningen du får fra en lengre treningsøkt på en brøkdel av tiden, sier Gibala.



La oss si at du skal gjøre tre sett med ti armhevinger på treningsstudioet, men at du av en eller annen grunn ikke rekker det. I stedet for å gjøre ti armhevinger tre ganger i løpet av dagen, kan du trene til musklene svikter – det vil si at du gjør så mange repetisjoner du kan (med riktig teknikk) i hvert sett, og så mange sett du har tid til, sier Holder. En annen måte å øke intensiteten på er å bremse ned hver repetisjon, slik at du øker tiden muskelen er spent. Dette styrker musklene ved å få dem til å jobbe lengre.



For det andre: Utfør avanserte øvelser, som løping med høye kneløft, Spiderman-armhevinger eller thrustere (knebøy med trykk). Disse aktiverer flere muskelgrupper og maksimerer effektiviteten av dagens treningsøkt.