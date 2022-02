Når det gjelder kondisjon, kan korte treningsøkter sannsynligvis ikke erstatte en fullstendig økt. Forskning viser at kroppen din trenger vedvarende kardiovaskulært stress for å utvikle aerob kondisjon, og til og med tre 10-minutters økter fordelt ut over dagen vil ikke gi deg det. «Hvis du har disse veldig lange gjenopprettingsperiodene mellom øktene, øker pulsen forbigående, men den kommer relativt raskt ned igjen», sier dr. Martin Gibala, professor ved McMaster University i Ontario, som ledet den nevnte studien. «Så mye tidsavstand mellom den slags kardiovaskulære utfordringer er ikke så nyttig.»



Selv om du ikke får noen stor kondisjonsgevinst, tyder studier på at treningssnacks-metoden kan øke muskelstyrken og -funksjonen, og forbedre sjansene for å bevare helsen din på lengre sikt. Faktisk fant forskere på New Zealand ut at seks ett-minutts utbrudd av intensiv aktivitet nær måltider kan bidra til å kontrollere blodsukkernivået mer effektivt enn en sammenhengende 30-minutters økt, kanskje fordi de intense intervallene bedre styrer insulinfølsomheten.



En studie ved University of Mississippi fant i tillegg ut at supertunge løfteøvelser med få repetisjoner – som én en-rep maks – kan øke styrken din like mye som hvis du gjør fire sett med åtte til 12 repetisjoner, sannsynligvis fordi selv om de aktiverer muskelen forskjellig, likevel legger samme mengde stress på den. Så hvis du har en garasje full av utstyr, kan du vurdere å kjøre et raskt sett når du har liten tid eller føler deg sterk (bare ikke glem å varme opp).



«Når det gjelder motstandstrening, vil snack-tilnærmingen sannsynligvis ha fordeler som ligger nær fordelene du får ut av en treningsøkt hvor du utfører alle øvelsene i serie innenfor samme tidsrom», sier Gibala, som selv brukte metoden for å holde seg i form når han ikke kunne komme seg til treningsstudioet. Fordi når det gjelder å bygge opp styrke, vet kroppen din sannsynligvis ikke forskjellen mellom et treningsprogram som blir gjort i løpet av ett avgrenset tidsrom og et som er delt opp i små økter fordelt ut over dagen, så lenge det totale volumet er det samme.