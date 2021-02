Vær strategisk med valg av snacks

Det finnes ingen magisk mat som gjør deg raskere (nedtur!). Men å spise en kombinasjon av proteiner og karbohydrater, som hardkokt egg og frukt, en timen før løpeturen, treningsøkten eller kampen gir dobbel slagkraft. «Proteiner stabiliserer blodsukkernivåene dine og forhindrer uønsket skade på muskler, mens karbohydratene gir lett tilgjengelig drivstoff, så du ikke løper uten noe på lager eller på gårsdagens glykogen, noe som ikke er like effektivt», sier Ryan Maciel, RD, leder innen treningsernæring for Precision Nutrition. Kombinasjonen kan få deg til å føle deg mer energisk, så du får opp farten og er bedre utstyrt til å opprettholde den.



Drikke kan også få motoren i gang. Kaffe eller te, for eksempel. «Koffein stimulerer hjernen din, så du blir mer årvåken og kan løpe raskere. Og noen studier viser at koffein fører til en reduksjon i RPE», sier Maciel. Faktisk hjelper koffein veltrente hobbyløpere med å løpe 1 prosent raskere under en 5 km-test, ifølge en studie publisert i Journal of Science and Medicine in Sport. Det er ingen bagatell en sport hvor hvert sekund teller. Maciel anbefaler å drikke 1,5 mg per 455 gram av kroppsvekten én time før du skal ut (for en atlet på 68 kilo blir dette 225 mg koffein, ca. to kopper kaffe).



Ingen fan av koffein? Prøv en shot betejuice: Løpere som gjorde det, kuttet ned 1,5 prosent på 5 km-tidene sine, ifølge én studie, og en annen mindre studie antyder at å drikke betejuice syv dager på rad før løpeturer kan føre til raskere sprinttider. Betejuice er rik på nitrater, forklarer Maciel, noe «forskningen hevder kan øke blodstrømmen, forbedre lungefunksjonen og styrke muskelkontraksjonene» – tre essensielle elementer for fart.