Hopp høyere, løp raskere og prester bedre

«Tenk på fascien som en kontinuerlig, dynamisk rull med plastfolie som deler opp, skiller av og fokuserer bevegelse, og som gjør det mulig at det som kan sees på som et tilfeldig utvalg av muskler, nerver, blodkar og organer, kan fungere som en kollektiv helhet», forklarer ph.d. Rebecca Pratt, professor i anatomi ved Oakland University William Beaumont School of Medicine. Ulike typer fascie inkluderer sener, leddkapsler, ligamenter og intramuskulære bindevev, forklarer Schleip.



Sener har et bølgelignende mønster som kalles krepp, forklarer Schleip. «Desto mer krepp det er i en sene, jo mer lagringskapasitet har den.» Ta løping som eksempel. Når foten din treffer bakken belaster du akillessenen, som gjør at kreppen i den senen midlertidig rettes ut for å lagre kinetisk energi. Når du letter fra bakken trekker senen seg tilbake til kreppet tilstand; det er den rekylen som driver deg fremover. Desto mer lagringskapasitet senen har, jo mer fjæring har du å utnytte.



«Dyrestudier har vist at kreppingen i senene øker etter tre måneder med regelmessig trening», sier Schleip. Dette antyder at, på samme måte som styrketrening øker muskelstørrelsen over tid, kan du øke mengden krepp i senene dine, og på den måten påvirke fasciens evne til å skape bevegelse i kroppen.



Og løping er ikke den eneste måten du kan bygge opp fasciens kinetiske lagringskapasitet på. «Personer som driver med plyometrisk trening [spenstøvelser], trener musklene sine til å trekke seg mindre sammen samtidig som de lagrer energi mer effektivt», sier Schleip. Dette er fordi når du hopper eller løper, så blir fascien raskt forlenget og forkortet, slik at det bygges krepp. Studier tyder på at etter tre måneder med regelmessig spensttrening (som ekspertene vanligvis er enige om at bør gjøres hver 48. time på det meste), demonstrerer senene mer rekyl og krepp. Selv noen få ti-sekunders sett med spensthopp noen ganger i uken kan gi fordeler for vevet.



Her er tre andre metoder for å øke kreppen og holde fascien din sunn.