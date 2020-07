På samme måte som at hjernen din er satt sammen for å lære og vokse, er hjertet ditt laget for å kunne tilpasse seg bevegelse, og da spesielt utholdenhet, ifølge en fersk studie publisert i tidsskriftet PNAS. I studien sammenliknet forskere hjertene fra sjimpanser med hjerter fra stillesittende mennesker, indianske livsoppholdsbønder, langdistanseløpere og linjemenn i fotball.



Og dette er hva teamet oppdaget: Det er kun hos mennesker at det venstre hjertekammeret – kammeret som pumper blod til resten av kroppen – er tynnere og mer langstrakt, noe som gjør det enklere for den menneskelige hjertemuskelen å utvide seg. En større venstre ventrikkel som de fant i gruppen av distanseløpere og i noe mindre grad hos livsoppholdsbøndene (som går mye), gjør at hjertet kan jobbe mer effektivt, og pumpe mer blod med hvert slag. Det betyr at hjertet ditt har en enklere jobb, noe som kan gjøre at treningsøktene dine, så vel som hverdagslige oppgaver, føles mindre slitsomt.



De som ikke er i regelmessig utholdenhetsaktivitet opplever derimot en annen utvikling: De utvikler et trykk-tilpasset hjerte – som betyr at organet faktisk endrer strukturen for å klare å få blod til sammensnørte blodkar, sier studiekonsulent Daniel Lieberman, PhD og professor i human evolusjonsbiologi ved Harvard. Dette kan føre til at veggene blir tykkere og stivere, slik at hjertet ditt må jobbe hardere for å gjøre jobben sin. Det var tilfellet for linjemennene, som favoriserer styrketrening over distanseløp, og apene, som ikke har utviklet seg for vedvarende bevegelse slik mennesker har gjort. Det var også tilfellet for de stillesittende menneskene, som kunne være på vei til å utvikle høyt blodtrykk.