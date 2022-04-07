Wat zijn foamrollers en hoe gebruik je ze?

Hoewel foamrollen een effectief onderdeel van je warming-uproutine kan zijn, is het niet zo productief wanneer je het gebruikt voor je herstel na de training, volgens een meta-analyse uit 2019 in Frontiers in Physiology.

Foamrollen zou volgens velen de opbouw van melkzuur in de spieren helpen voorkomen, wat schijnbaar het herstel kan bespoedigen. Het probleem is dat hiervoor geen aantoonbaar bewijs is, zegt Lynn Millar, Ph.D., fysiotherapeut en voorzitter van de afdeling fysiotherapie aan de Winston-Salem University.

"Onderzoek ondersteunt simpelweg niet het idee dat foamrollen na het sporten van invloed is op het normale herstelproces dat onderdeel uitmaakt van spiergroei, of dat het spierpijn zodanig helpt te verminderen dat het de prestaties helpt te verbeteren", zegt ze. "Het lijkt er eigenlijk op dat we dat proces maar in beperkte mate kunnen beïnvloeden."

Betekent dat dus dat we het beste de foamroller kunnen gebruiken vóór het sporten? Dat lijkt inderdaad een aantal voordelen te bieden, zegt Diana Garrett, PT, D.P.T., C.S.C.S. en supervisor poliklinische revalidatie op de afdeling Performance Therapy van het Providence Saint John's Health Center.

"Net als dynamisch stretchen (bewegend in plaats van statisch stretchen), kan foamrollen worden gebruikt voor het vergroten van het bewegingsbereik en de flexibiliteit, en geeft het je lichaam een seintje waardoor het zich voorbereidt op meer intensieve activiteit", zegt ze. Dat geldt niet alleen voor je spieren, maar ook voor je zenuwen en gewrichten. De betere doorstroming van je bloed heeft daar namelijk ook invloed op.

Bovendien werkt foamrollen hetzelfde als dynamisch stretchen, waarbij je de activiteit nabootst die je daarna gaat uitvoeren, zoals springen voor je gaat basketballen, of rustig joggen en het maken van lunges voor je gaat sprinten. Zorg dat je je focust op de spieren die je gaat gebruiken, zegt Garrett. Zo kunnen hardlopers bijvoorbeeld hun dijspieren, hamstrings en kuiten rollen om de spieren in het onderlichaam die ze daarvoor nodig hebben, op te warmen.

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