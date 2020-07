Word sterker, loop sneller en verder

Eenvoudig anders

Vraag jezelf na elke run: hoe ging dat?



In de eerste instantie wil je jezelf misschien afkraken. (Ik loop langzaam omdat ik geen goede hardloper ben.) Of misschien kijk je vooral naar wat beter had gekund. (Weer een makkelijk rondje van 8 kilometer, saai.)



Maar wat je beter kunt doen, is aardig, eerlijk en realistisch antwoorden, net als een goede coach zou doen, en vervolgens denk je na over hoe je volgende run nog beter kan — zelfs als deze run al top voelde.



Je moet je antwoord dus context geven, zegt Bennett. "Vraag daarom: Waarom ging het niet goed? Wat was er met mij aan de hand? En ook als het fantastisch ging, vraag je jezelf af waarom dit zo was."



Daarna word je je eigen coach en doe je iets met die informatie. Als je je in de eerste paar kilometers wat stijf voelde, loop dan wat langer in (Bennett adviseert 5 tot 10 minuten "supermakkelijk" hardlopen en daarna wat rekken en strekken). Ging het juist goed? Ga na wat daaraan kan hebben bijgedragen — zoals die ene cocktail niet nemen en goed slapen — en probeer de volgende keer of het weer werkt.



"Blijf je eigen coach en blijf jezelf willen verbeteren, dan word je uiteindelijk ook een betere coach," zegt Bennett. "En dat betekent dat je ook beter gaat hardlopen."