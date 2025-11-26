Vijf voordelen van dagelijks stretchen, volgens experts

Miller legt uit dat dynamisch stretchen neerkomt op het uitvoeren van bewegingen met een volledig bewegingsbereik, die zowel de gewrichten als de ligamenten oprekken zonder dat je daarbij een bepaalde houding aanhoudt.

"Zoals bij elke soort oefening, wil je bij dynamisch stretchen geleidelijk overgaan in een volledig bewegingsbereik, om jezelf uiteindelijk steeds verder op te werken", zegt Miller.

Ze voegt eraan toe dat, waar iemand die beter is getraind zich op zijn gemak kan voelen om meteen stretches met een half tot volledig bewegingsbereik te doen, anderen ervoor kunnen kiezen om het bewegingsbereik te beperken en het strikt low-impact te houden. Zo wordt de druk op gewichtdragende gewrichten verminderd. Een low-impact stretch voor beginners zou bijvoorbeeld een jumping jack kunnen zijn zonder het springen. In plaats daarvan stap je met elke voet opzij, terwijl je je armen optilt en laat zakken op een manier die comfortabel aanvoelt.

Miller legt ook uit dat het stretchen van gewrichten kan helpen ze voor te bereiden (of door te smeren) voor je work-out, maar het is belangrijk om te bedenken dat niet alle gewrichten op dezelfde manier werken. "Sommige bevorderen de beweeglijkheid, zoals de kogelgewrichten in de schouder (ook wel het glenohumerale gewricht genoemd) en de heup. Andere maken dan weer stabiliteit en beweging in één richting mogelijk, zoals de elleboog en de knie."

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"Bij dynamisch stretchen oefen je de trainingsmethode die specificiteit heet, waarbij je spieren, gewrichten en ligamenten worden voorbereid op oefeningen die op diezelfde gebieden zijn gericht", zegt ze. "Omdat je spieren koud zijn vóór het sporten, kun je beter alleen dynamisch stretchen toepassen om te voorkomen dat ze scheuren."

Een andere reden waarom dynamisch stretchen waarschijnlijk vóór het sporten wordt gedaan, is omdat het je lichaamstemperatuur kan verhogen, zegt Keri Gans, diëtist-voedingsdeskundige en vinyasa-gecertificeerde yogaleraar. "Voorbeelden van dynamisch stretchen zijn walking leg lunges, moving torso twists, cat-cow of arm circles", zegt ze.

Statisch rekken houdt in dat je een stretch een tijdje vasthoudt (meestal tussen 10 en 30 seconden), zegt Gans, en moet vooral worden gebruikt bij de cooling-down. "Deze stretches doe je meestal als het lichaam al warm is", voegt ze eraan toe.

Voorbeelden van statische stretches zijn op je rug liggen met één been omhoog en een riem om de bal van je voet, en ook de houding Anjaneyasana (low lunge) of de gestrekte kindhouding.