Vijf voordelen van dagelijks stretchen, volgens experts

Rugpijn is een veel voorkomende aandoening waar acht van de tien volwassenen in de V.S. op een bepaald moment in hun leven last van hebben. In een onderzoek uit 2015, in het Journal of Physical Therapy Science, ontdekte men dat deelnemers die last hadden van houding-gerelateerde rug-, schouder-, nek- of bekkenpijn na een oefenroutine van 20 minuten, gericht op stretchen, lagere pijnniveaus rapporteerden in de eerste week na het uitvoeren van die bewegingen.

De auteurs wijzen op soortgelijke bevindingen uit andere onderzoeken, waaronder een trial waarbij vrijwilligers aanzienlijk minder pijn in de nek en schouders hadden na vier weken stretchoefeningen te hebben gedaan.

Ook ontdekten onderzoekers uit het Verenigd Koninkrijk, die in 2016 een systematisch onderzoek uitvoerden, dat een oefening bestaande uit lenigheid, spierkracht en aerobics kan helpen bij niet-specifieke chronische rugpijn. In het bijzonder wijzen de resultaten erop dat het stretchen van de rugspieren en ligamenten het bewegingsbereik kan helpen vergroten en, als gevolg daarvan, tot betere bewegingspatronen kan leiden.