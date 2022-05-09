Waarom je een sportpartner nodig hebt om je doelen te behalen

Ga op zoek naar een sportpartner
Coaching
Heb je een belangrijk doel voor ogen? Ontdek waarom je met een sportmaatje meer kunt bereiken.
- Heb je het gevoel dat je niet verder komt? Iemand inschakelen die je bij de les houdt en motiveert, is een bewezen manier om weer vooruitgang te boeken.
- Iemand met dezelfde doelen en net iets meer ervaring dan jij, is de perfecte kandidaat. Liever niet je BFF.
- Regelmatige check-ins en eerlijke feedback zijn essentieel voor een dynamisch duo.
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Als je meer tijd besteedt aan praten of dagdromen over alle gezonde doelen die je wilt bereiken, dan aan het daadwerkelijk bereiken ervan, is het een goed idee om hulp in te schakelen om verder te komen.
Als er iemand op je let — of nog beter, met je meedoet — terwijl je gezonde gewoontes probeert te ontwikkelen, kan dat net het duwtje in de rug zijn waardoor je volhoudt. Uit een onderzoek van het University College London bleek dat stellen die wilden afvallen, actiever wilden worden en minder wilden roken hier beter in slaagden als de partners met wie ze samenwoonden dezelfde doelen nastreefden. Een andere studie, gepubliceerd in het Journal of Personality and Social Psychology, toonde aan dat de steun van de partner hielp bij het bereiken van doelen, of het nu ging om doelen voor één dag of voor de langere termijn.
Je hoeft niet in het huwelijksbootje te stappen om iemand te vinden die je helpt je ambities te bereiken. Volgens veel psychologen en trainers heb je gewoon een sportpartner nodig — of dat nu een partner, familielid, vriend of mentor is — die jou motiveert om nog meer uit jezelf te halen.
De voordelen van een maatje
Eigenlijk doet een sportpartner precies wat het woord al zegt. "Het idee is dat je iemand vindt die je op schema houdt om een bepaald doel te bereiken", zegt Nike Trainer Courtney Fearon, die zijn klanten aanmoedigt om een sportmaatje te zoeken, en die er zelf vaak ook een heeft. "Als je een trainingsdoel hebt, kan je maatje je helpen om je aan het trainingsschema te houden door even contact op te nemen op de dagen dat je had afgesproken dat je zou gaan sporten. Misschien doet je sportmaatje wel elke work-out mee en daagt hij of zij je uit om jezelf te pushen wanneer je dat zelf niet zou doen." Dat maatje leert je om jezelf te motiveren.
Ze kunnen het proces ook leuker maken (door bijvoorbeeld een afspeellijst te maken of een complimentje te geven als je vooruitgang boekt) voor extra motivatie. Ze kunnen je helpen om door te zetten als je er even doorheen zit, en ervoor zorgen dat je jezelf op een positieve manier toespreekt en genoeg water drinkt, volgens Fearon. Tegelijkertijd kun je hen inspireren om dezelfde topprestaties neer te zetten. Een echte win-winsituatie.
Zo vind je de perfecte sportpartner
Jammer dat je niet gewoon naar rechts kunt swipen om je sportmaatje te vinden. (Goed idee voor een nieuwe app?) En hoewel het verleidelijk kan zijn om je beste vriend of vriendin in te schakelen, is dat niet altijd een slimme keuze. We kunnen bij onze vrienden altijd terecht voor steun, maar ze zijn niet altijd geschikt om ons uit te dagen of voor onbevooroordeelde feedback. En dat is wel precies wat je in een sportpartner zoekt, zegt Stephen Gonzalez, PhD, Executive Board Member van de Association for Applied Sport Psychology.
Maar je hebt wel iemand nodig die op dezelfde golflengte zit en dezelfde mindset en waarden heeft als jij, naast andere sterke punten. "Het belangrijkste is dat jullie elkaar aanvullen en dat je allebei iets te bieden hebt", zegt Fearon. "Dat kan energie zijn. Het kan zijn dat een van jullie stipt of georganiseerd is. De een houdt van sprinten in de bergen, de ander van gewichtheffen. Je kunt op elkaars sterke punten inspelen."
Zorg dat je de lat niet te hoog legt. Je neef die bodybuilder is, je collega die kookt als een chef-kok, of die kennis die bestsellers schrijft hebben misschien een routine of skills waar jij nog niet aan toe bent, en je wilt niet ontmoedigd raken. Zoek in plaats daarvan iemand die nét iets beter is in datgene wat jij wilt bereiken. Uit een onderzoek van de Michigan State University bleek dat sporters langer doortrainden als ze met een meer ervaren partner aan het sporten waren. Want wie wil er nu de zwakke schakel zijn? Gonzalez raadt aan vooraf een goed gesprek te voeren met een mogelijke partner. Twee belangrijke vragen:
- Wat zijn drie tot vijf kernwaarden die je gebruikt bij je dagelijkse beslissingen?
- Hoe zou je die waarden inzetten om iemand zoals ik te helpen?
Als hun antwoorden je bevallen, kun je aan de slag gaan! Heb je twijfels over hun antwoord, neem er dan geen genoegen mee en zoek verder.
Zorg voor een sterke band met je partner
Heb je je maatje gevonden? Fantastisch. Zo zorg je ervoor dat jullie band sterk blijft, zodat jullie elkaar kunnen blijven motiveren én vooruitgang blijven boeken.
1. Wees eerlijk vanaf het begin.
Wanneer je een gesprek hebt over je doelen en verwachtingen, zorg er dan voor dat je concreet bent. Bijvoorbeeld: "Ik wil voor het eind van het jaar een halve trailmarathon lopen, en ik volg een trainingsprogramma van 12 weken en doe twee keer per week krachttraining. Ik zou het prettig vinden als je me de avond voor elke work-out een berichtje stuurt en samen met mij één keer per week gaat hardlopen." Maak duidelijk dat het prima is als je partner je bijstuurt als hij of zij dat nodig vindt (bijvoorbeeld als je doel te uitdagend is of te veel stress oplevert, of als je te veel of te weinig van hem of haar vraagt). Als je dit soort dingen aan het begin van de relatie vastlegt, voorkom je teleurstellingen en frustraties, zegt Gonzalez.
Bespreek ook hoe en hoe vaak je contact met elkaar opneemt om te checken hoe het gaat. Door dit regelmatig te doen, wordt volgens een onderzoek van de American Psychological Association de kans op succes groter (hoe vaker, hoe beter). Maar spreek af hoe vaak en op welke manier je contact opneemt, zodat jullie je er allebei goed bij voelen. Als een van jullie de slechtste sms'er ter wereld is, is het beter om een videogesprek in te plannen. Als jullie graag elkaars voortgang bespreken terwijl je je doel nastreeft (bijvoorbeeld tijdens een gezonde lunch), kun je daar ook afspraken over maken. Bepaal wat voor jullie de beste en meest doeltreffende manier is om feedback te krijgen, en plan dat moment zo lang mogelijk van tevoren in, zegt Gonzalez.
2. Zorg dat je een dikke huid hebt.
Geen flauwekul — dat is de afspraak. Met onterechte complimenten kom je nergens, dus wees voorbereid op opbouwende kritiek. "Je sportpartner hoort je te wijzen op eventuele tekortkomingen in je aanpak, zoals: 'je reageerde deze week niet op berichtjes', 'je hebt je work-out telefonisch doorgegeven', 'het lijkt alsof je geen verantwoordelijkheid neemt'. Maar je maatje moet je ook een high-five geven als het goed gaat", zegt Gonzalez. Hetzelfde geldt voor de feedback die jij aan je partner geeft.
Als je partner strenger tegen je is dan je zou willen, probeer dan na te gaan waar hij of zij gelijk in heeft en zeg dat je die eerlijkheid waardeert. Als de feedback niet effectief of bruikbaar is, laat dan weten dat je de tijd en moeite op prijs stelt, maar dat het zo niet lukt om op schema te blijven, zegt Gonzalez. Als je maatje bereid is om een andere aanpak te proberen, of zelfs als dat niet zo is, kun je het beschouwen als een leerervaring (net als bij een echte relatie).
3. Kies samen nieuwe doelen.
Om je te blijven ontwikkelen nadat je je eerste mijlpaal hebt bereikt, raadt Fearon aan om doelen te stellen die te maken hebben met bepaalde gebeurtenissen, of het nu gaat om het plannen van je volgende sessie of het studeren voor dat diploma waar jullie het allebei over hadden. "Als je verschillende uitdagingen aangaat en ze samen voltooit, leer je nieuwe vaardigheden en behaal je meer succes. Je doet misschien dingen die jullie allebei nog nooit hebben gedaan, waardoor jullie band hechter wordt", zegt Fearon.
Het is ook een goed idee om een aantal leuke doelen te kiezen die niets met work-outs te maken hebben, zoals elke week een boek lezen of een instrument leren bespelen. Zo werk je altijd aan de relatie en maak je deze sterker, zodat je uiteindelijk samen vooruitgang boekt.
Tekst: Justin Block
Illustraties: Kezia Gabriella
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