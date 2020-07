Overweeg of het proces om je doel te bereiken de moeite wel waard is

Het onderzoek van Ludwiczak, dat is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Behavioural Brain Research, bestond uit twee fasen. In de eerste fase kregen deelnemers herhaaldelijk een reeks taken om uit te kiezen, elk met een andere inspanningsvereiste en geldbeloning. De makkelijke taak bracht meestal minder op dan de moeilijke. In de tweede fase moesten de deelnemers de taak die ze in de eerste fase hadden gekozen proberen uit te voeren. De onderzoekers zagen dat iedereen in fase één vooral gericht was op de hoogte van de beloning. In fase twee maakten ze een volledige ommezwaai en keken ze naar de inspanning die op dat moment nodig was, of hen dat nou de oorspronkelijke geldbeloning zou opleveren of niet.



"Uit ons onderzoek blijkt dat het niet uitmaakt of je doel nu is om 5 kilometer of een marathon te lopen; bij elke afzonderlijke trainingsrun zijn je hersenen bezig met de inspanning die je op dat moment moet leveren", zegt Ludwiczak. "Als de inspanning groter blijkt dan oorspronkelijk gedacht, is de kans groter dat je het opgeeft. Al is de beloning nog zo groot."



De deelnemers deden het voor een klein bedrag, dus de inzet was niet al te hoog. Maar wat als de beloning een levenslange droom is? Op het podium eindigen bij een CrossFit-wedstrijd of meedoen aan een Ironman, bijvoorbeeld? Dan wil je toch voor het hoogst haalbare gaan? Dat kan zo zijn, maar voordat je je hieraan waagt, moet je weten waar je nu eigenlijk aan begint. Hoe je dat doet lees je hier.