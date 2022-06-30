De beste manier om jezelf toe te spreken om je prestaties te verbeteren

Of je het nu bewust doet of niet, je hebt jezelf ooit waarschijnlijk weleens toegesproken tijdens een work-out. Er zijn positieve gedachten als 'Je kunt het!' of 'Niet opgeven nu!'. En er zijn de negatieve: 'Dit is te zwaar' of 'Ik ben hier slecht in'.

Zoals je je wel kunt voorstellen, zorgen positieve gedachten voor een betere trainingservaring. Ze zorgen niet alleen voor een gezonder zelfbeeld, maar kunnen ook je performance verbeteren, volgens een meta-analyse gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad Perspectives on Psychological Science. Positief tegen jezelf praten (gecombineerd met visualisaties en het stellen van doelen) kan je helpen je atletische uithoudingsvermogen te verbeteren, staat in een artikel gepubliceerd in Sports Medicine. En volgens een onderzoek in Medicine & Science in Sports & Exercise kan het er ook voor zorgen dat je work-out minder intens aanvoelt. Met name door vriendelijke woorden te gebruiken, kun je je hartslag verlagen en kun je je energieker voelen, blijkt uit een onderzoek in Clinical Psychological Science.

Dat gezegd hebbende: er bestaat een dunne grens tussen positieve en overdreven gedachten. De laatste groep kan je namelijk zelfs negatief beïnvloeden, omdat ze niet realistisch aanvoelen. "Als je geest je positieve gedachten afwijst, is dat erger dan wanneer je helemaal niets tegen jezelf zou hebben gezegd", zegt sportpsycholoog Jonathan Fader, PhD, auteur van Life as Sport: What Top Athletes Can Teach You About How to Win in Life. "Wanneer je jezelf dingen belooft die je niet kunt behalen, heeft dat een negatieve invloed op je geloof in jezelf."

Stel dat je iets als 'Je kunt dit!' tegen jezelf zegt om je voor te bereiden op je eerste keer optrekken of een PR voor gewichtheffen dat 10 kg hoger ligt dan je vorige, maar het lukt niet. Dan ga je je meer richten op wat je niet voor elkaar hebt gekregen dan op wat wel is gelukt (misschien kwam je zelfs wel halverwege of verbeterde je je PR met 2,5 kg). Dit kan je zelfvertrouwen negatief beïnvloeden in de toekomst en je ontmoedigen het ooit weer te proberen, aldus Fader.

Bovendien kan te enthousiast taalgebruik je prestaties nog verder verminderen wanneer je het niet meent. "Als je het niet voelt, ga je er waarschijnlijk op reageren met negatieve emoties", zegt Gloria Petruzzelli, PsyD, sportpsycholoog bij de afdeling Atletiek bij Sacramento State. Dat kan ervoor zorgen dat je ontmoedigd raakt.