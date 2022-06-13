Het belangrijkste gedeelte van een krachttraining vindt plaats voordat je zelfs maar een gewicht aanraakt. Het doel van een warming-up is ook letterlijk de kerntemperatuur van je lichaam verhogen en meer zuurstof en bloed naar je spieren sturen, waardoor die de energie en bewegingsvrijheid krijgen die ze nodig hebben voor je sessie. Het helpt je ook om een mentaal momentum te creëren.



Psst: hoe zwaarder je work-out, hoe langer je warming-up moet zijn. Maar meestal kun je uitgaan van vijf tot vijftien minuten voor een paar sets dynamische oefeningen, zoals lopende planks met een push-up, lopende lunges met rotatie en een minuut touwtjespringen. Zweet je? Dat moet ook. Doe tijdens je work-out een paar warming-upsets voor elke oefening. Verhoog het gewicht steeds geleidelijk, zodat je spieren op de last zijn voorbereid.