Zo verbeter je je proces

Real talk: om je einddoel te halen is alleen hard werken niet genoeg.



Je hebt ook een strategische manier van denken nodig, aldus Patricia Chen, PhD, assistent-hoogleraar op de afdeling psychologie van de National University of Singapore. Ze schreef recentelijk mee aan drie nieuwe onderzoeken over een strategische mindset, waarbij het vooral draait om bij stagnerende of afnemende vooruitgang een stap terug te doen en jezelf de vraag te stellen: kan ik op een betere manier verder komen?



Succesvolle mensen stellen zichzelf regelmatig deze vraag tijdens hun proces. Die term omvat in feite alles wat ze doelbewust doen, elke dag opnieuw, om te kunnen groeien en om dichterbij hun doelen te komen, zegt Stephanie Cacioppo, PhD, neurowetenschapper en directeur van het Brain Dynamics Laboratory van de University of Chicago Pritzker School of Medicine.



Een proces is allesomvattend. Het gaat bijvoorbeeld niet alleen om de work-outs, maar ook om hoe je je voorbereidt en hoe goed je de nacht ervoor slaapt, wat je eet, of je een warming-up doet, en hoe uitvoerig je de details ervan noteert en na afloop herstelt, zodat je de dag erna nog iets verder kunt gaan. Het draait om jezelf met enige regelmaat vragen of er nog iets extra's is wat je kunt doen, laten, of aanpassen om nog meer vooruitgang te boeken.



Door een proces tastbaar te maken, vind je de intrinsieke motivatie om continu te leren en te groeien, en het vertrouwen om dit ook echt te doen, zegt dr. Cacioppo. Het kan er ook voor zorgen dat je het langer volhoudt en het leuker vindt, omdat je precies weet wat je doel is en wat voor vooruitgang je nu boekt, voegt ze eraan toe. Zo pak je dat aan.