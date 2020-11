Zo verbeter je je proces

01. Toegewijd aan je toewijding.

Een proces is geen eenmalige actie (of iets wat je maar twee weken volhoudt), dus moet je de elementen van je proces blijven herhalen. Dat geldt voor work-outs en gezonder eten, maar ook voor een uur noten leren lezen en een uur gitaarspelen. Als het je afschrikt dat je het langere tijd moet volhouden, onthoud dan dat losse taken afvinken steeds makkelijker wordt naarmate je het vaker doet. Hiermee creëer je met repetitie of herhaling dat stukje consistentie, aldus Cacioppo.



02. Je strategie aanscherpen.

Een proces hebben is anders dan gewoon maar alles doen. (Dat kan tenslotte niemand.) Succesvolle mensen kijken naar wat ze willen bereiken en doen dan precies wat nodig is om daar te komen, aldus dr. Cacioppo. Om die reden kiezen veel atleten voor het in blokken indelen van hun training, waarbij elk blok de focus legt op individuele prestatie-onderdelen, zoals kracht, snelheid of conditie. Hiermee staat het ene het andere niet in de weg (en de atleten tolereren dat hun tijd en energie beperkt is).



Dus in plaats van alles in één keer te willen aanpakken om sneller je doel te behalen, ga je actiematig plannen. Bepaal hoe, wanneer en waar je iets doet. Dit heet ook wel intenties implementeren en uit onderzoek blijkt dat één doel per keer halen hiermee realistischer wordt, maar het werkt niet als je meerdere doelen tegelijk nastreeft.



03. Laat jezelf op adem komen.

Heb je een proces dat voor je werkt, dan is het volgens Cacioppo prima als je sommige onderdelen uiteindelijk op de automatische piloot doet. Sterker nog: het is positief, want het betekent dat je onbewust bekwaam wordt in die gezonde gewoonten, en dat je dus gerust af en toe achterover mag leunen om uit te rusten van je harde werk.



Met een goed proces kom je er.