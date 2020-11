Zes gewoonten voor de mindset van een atleet

03. Vind je kerndoel.

Je beseft het misschien niet, maar je hebt een eindeloze hoeveelheid motivatie waar je op ieder moment gebruik van kunt maken, als je maar een duidelijk beeld hebt van waarom je iets wilt. Het gaat om een kerndoel dat je de motivatie geeft om elke uitdaging aan te gaan. Voor topatleten is het kerndoel vaak persoonlijk en ook emotioneel. LeBron en Serena zeggen bijvoorbeeld allebei dat het hun doel is om kinderen die eruitzien zoals zij en dezelfde achtergrond hebben, te inspireren om hun dromen waar te maken. Je kunt op elk moment onderzoeken wat jouw kerndoel is door na te gaan wat je voldoening geeft en wat je trots maakt. Als je het dan nog niet weet, kijk dan naar de grootheden uit je favoriete sport die zich inzetten voor de volgende generatie. Baseer je doel op iemand om wie je geeft. Je richten op de behoeften van anderen houdt je gemotiveerd en verantwoordelijk en kan je motiveren om iets harder te werken dan dat je normaal zou doen.



04. Wees een doorzetter.

Een combinatie van passie en doorzettingsvermogen helpt je om je langetermijndoelen te behalen. Iedere coach zoekt dit in een atleet. De snelste manier om na te gaan of je een doorzetter bent, is door te kijken naar je gedrag. Maak je de taken waaraan je begint ook af? Weet je sowieso nog wat die taak was? Als je niet zeker weet hoe je die vragen moet beantwoorden, stel dan een klein doel dat je in een aantal dagen kunt voltooien (bijvoorbeeld drie dagen per week vegetarisch eten in plaats van in één keer veganist worden). Als dat je lukt, probeer het dan nogmaals, en bouw het dan uit. Voeg er een extra dag aan toe, week na week, maand na maand. Geregeld kleine doelen behalen kan je helpen vaker door te zetten, waardoor je grotere doelen binnen handbereik komen.



05. Ga volledig op het proces.

Topatleten zijn vaak bijna obsessief bezig met dagelijkse rituelen om alles onder controle te houden en hun doelen in het vizier te houden. In het dagelijks leven kun je dit bijvoorbeeld vertalen naar goed je taken bijhouden. Kijk naar je routine en stel jezelf de vraag: is er consistentie (taken die op reguliere tijdstippen plaatsvinden)? Is er herhaling (taken die bijna hetzelfde zijn zodat je ze kunt leren)? Heb je een actieplan (kortetermijntaken die leiden tot langetermijndoelen)? Ben je gericht op focus (houd je je kerndoel altijd in gedachten)? En ten slotte, houd je daarbinnen genoeg ruimte voor tolerantie (straf je jezelf niet voor fouten)? Dat laatste kan ervoor zorgen dat je je doelen niet te snel opgeeft.



06. Blijf verantwoordelijk.

Je verantwoordelijkheid nemen betekent dat je achter je eigen ontwikkeling staat, zonder smoesjes te verzinnen of anderen de schuld te geven. Dat is een van de grootste lessen om een topatleet te worden. Topatleten beseffen dat ze hun prestaties in eigen hand hebben. Je kunt eenvoudig nagaan of je dit beheerst. Neem je zelf de verantwoordelijkheid (neem je situaties in eigen hand wanneer dat nodig is)? Ben je bereid om met de gevolgen om te gaan (accepteer je alle consequenties, de goede en de slechte)? Ben je betrouwbaar (sta je er elke dag)? En ben je toegewijd (doe je meer dan wat er van je wordt verwacht)? Echt de verantwoordelijkheid nemen betekent dat je een leider bent. Je bent betrouwbaar en doet meer dan wat mensen van je verwachten. En daarom gaat verantwoordelijkheid over veel meer dan jou alleen; ook je team, familie of vrienden profiteren ervan. Zij weten dan dat ze altijd op jou kunnen vertrouwen.