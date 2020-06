Kies de juiste muziek om kracht aan je run te geven

Als je je performance wilt verbeteren, heb je songs nodig waarvan de slagen per minuut (BPM of beats per minute) overeenkomen met je hardlooptempo.

Als je hardloopt in een rustig hersteltempo of een warming-up doet, kun je ook nummers doen van minder dan 120 BPM. Dan hou je je hartslag en tempo waarschijnlijk beter onder controle zodat je niet over je grenzen heengaat, aldus Karageorghis.



Als je aan je snelheid wilt werken of jezelf echt op de proef wilt stellen, kunnen snellere songs zorgen voor de energie die je nodig hebt om het tempo op te voeren, zo blijkt uit onderzoek in The Journal of Strength and Conditioning Research. Kies songs van 140 BPM of meer.



Tot slot is aangetoond dat bij luisteren naar langzamere muziek na een training de bloeddruk en polsslag sneller omlaag gaan dan bij luisteren naar snelle muziek of in afwezigheid van muziek, zoals blijkt uit een studie in het Indian Journal of Physiology and Pharmacology. Bovendien kan rustige muziek na een zware work-out je humeur verbeteren, volgens onderzoek dat Karageorghis heeft gepubliceerd in het tijdschrift Medicine and Science in Sports and Exercise.



En dan nu het leuke gedeelte: deze informatie gebruiken om verschillende afspeellijsten samen te stellen en te ontdekken wat voor jou het beste werkt om je te motiveren.



Laat je inspireren

Voor songideeën kun je de Nike afspeellijsten op Spotify en Apple Music bekijken. We hebben specifieke afspeellijsten voor je lange runs (nu te beluisteren op Spotify en Apple Music) en runs gericht op snelheid (nu te beluisteren op Spotify en Apple Music), plus afspeellijsten samengesteld door atleten zoals Shalane Flanagan en Eliud Kipchoge.



Je kunt in de Nike Run Club app tijdens begeleide runs zelfs luisteren naar je eigen nummers. Tik in het hoofdscherm op het muziekpictogram en kies een van de volgende opties: Apple Music (abonnement verplicht), Spotify (Premium-account vereist) of andere muziek. Songs worden gedempt wanneer de coach aan het woord is, zodat je altijd het beste van beide werelden te horen krijgt.