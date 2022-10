Drie voordelen van hardlopen op je voorvoeten

Hardlopen is een van de zwaarste cardiowork-outs die je kunt doen. Er is een moment dat allebei je voeten los van de grond zijn. Als je landt, moeten de gewrichten in je voorste voet en been de impact van je volledige lichaamsgewicht absorberen. Dat kan zwaar zijn voor je gewrichten.

"Lopen op de achterkant van je voet heeft de meeste impact op de gewrichten van het been, omdat de hiel een hard bot is en je voet altijd naar de grond gericht is om jezelf op te vangen", zegt Karena Wu, D.P.T., gecertificeerd klinisch specialist in orthopedische fysiotherapie en eigenaar van ActiveCare Physical Therapy in New York.

Hardlopen op je voorvoeten zorgt mogelijk voor een zachtere landing. "Als je op je voorvoet landt, absorberen de spieren in je voeten en kuiten die kracht, waardoor je minder druk op je gewrichten zet", aldus Wu.