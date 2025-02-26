Cardiovasculaire training, of cardio, is iedere vorm van training waarbij je hartslag omhoog gaat. Er is een breed scala aan cardiotrainingen, van wandelen met je hond tot triatlontraining. En hoewel hardlopen een van de populairste vormen van cardio is, is het niet voor iedereen geschikt.

Hardlopen is een high-impact training. Omdat beide voeten tegelijk van de grond komen, is de impact op je voeten als ze de grond weer raken groter dan wanneer je bijvoorbeeld wandelt. High-impact lichaamsbeweging is niet slecht, maar sommige mensen kunnen baat hebben bij bewegingen met een lagere impact, of een combinatie van high- en low-impact training.

"Hardlopen is een geweldige cardiotraining, maar het is niet de enige manier om je cardiovasculaire systeem uit te dagen", zegt Aine Thomas, NASM-gecertificeerd personal trainer bij The Edge Fitness Clubs. "High-intensity training, low-impact training en bewegingen voor het hele lichaam kunnen je hartslag verhogen, je uithoudingsvermogen verbeteren en kracht opbouwen, en dat allemaal zonder dat je de straat hoeft op te gaan."