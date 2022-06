Een cardiovasculaire oefening, of cardio, is een oefening waarbij je hartslag omhoog gaat. Er is een heel spectrum aan op cardio gebaseerde oefeningen. Zo telt alles van een wandeling met je hond tot het voltooien van een triatlon mee. En hoewel hardlopen een van de populairste vormen van cardio is, is het niet voor iedereen geschikt.

Hardlopen is een high-impact training. Omdat beide voeten tegelijk van de grond komen, is de impact op je voeten als ze de grond weer raken groter dan wanneer je bijvoorbeeld wandelt. High-impact lichaamsbeweging is niet per se slecht. Maar voor bepaalde mensen (zoals mensen met gewrichtsproblemen) is het waarschijnlijk beter om een cardio-oefening met minder impact te kiezen.

Hier volgen enkele voorbeelden van cardio-oefeningen waarbij je niet hoeft te hardlopen.