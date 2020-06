Plantaire Fasciitis voorkomen

Als je constant pijn hebt of de pijn erger wordt in die 48 uur, zeker als je langere tijd hebt gestaan, is het volgens Klein zaak om geen enkel gewicht meer op die voet te plaatsen. "Hou dit vol tot de ontsteking en pijn minimaal zijn of helemaal zijn verdwenen", aldus Klein. Bouw hierna de druk op je voet weer langzaam op, bijvoorbeeld met crosstraining als zwemmen of fietsen op een hometrainer, waarbij je geen gewicht op je voet plaatst.



Als de alarmfase achter je ligt, is de volgende stap om oefeningen te doen die je voet of enkel sterker maken of die de mobiliteit en flexibiliteit ervan vergroten. Denk hierbij aan toe raises, foot flexes en towel stretches. "We raden ook aan om de twee kuitspieren te strekken, de gastrocnemius en de soleus", aldus VanDamme. De gastrocnemius kun je strekken door je handpalmen tegen een muur te zetten, met één voet een stap naar achteren te zetten en je voorste knie te buigen in een soort lunge-achtige houding, met je achterste been recht. De soleus rek je door je voorste knie te buigen en je achterste knie lichtjes te buigen.



Manuele behandeling van je enkel en middenvoet door een fysiotherapeut om het gewricht mobieler en flexibeler te maken is ook een optie, zegt VanDamme. Dit soort behandelingen van het zachte weefsel kun je ook zelf doen door een lacrossebal of flesje met bevroren water onder je voet te rollen, voegt ze eraan toe.



Hardlopers met platvoeten of die overproneren (hun voeten klappen als het ware naar binnen bij het hardlopen) gebruiken soms een tapetechniek om het bot aan de binnenkant van de voeten 'omhoog te tillen'. Hiermee hopen ze fasciitis plantaris te voorkomen. Het is echter geen langetermijnoplossing, want de kans bestaat dat ze er afhankelijk van worden, waarschuwt VanDamme. "De betere optie is meestal om de voet sterker te maken, zodat die tape niet meer nodig is."



In extreme gevallen kunnen nachtspalken uitkomst bieden. "Als je slaapt, is je voet lichtjes gebogen en daardoor wordt het weefsel vanzelf korter", zegt Klein. (Dit is dan ook de reden dat fasciitis plantaris 's ochtends bij het opstaan het pijnlijkst is.) "Een spalk houdt de voet gestrekt, zodat het weefsel niet korter wordt en je bij het opstaan makkelijker druk op je voet kunt zetten", licht hij toe.