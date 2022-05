Wat is nou precies een calesthenics-training?

Calisthenics-training kan een goed startpunt zijn voor beginners die een vast trainingsschema willen volgen, zeker als je geen blessures of fysieke beperkingen hebt. Veelvoorkomende oefeningen zijn onder meer push-ups, sit-ups, bodyweight squats, jumping jacks en planks.

Net als bij elke nieuwe work-out vraagt ook deze vorm van trainen wat oefening vóór je alles onder de knie hebt. Wie net begint, moet misschien wat aanpassingen doen in de opbouw naar meer kracht en een betere uitvoering (bijvoorbeeld push-ups tegen de muur in plaats van op de grond, of squats boven een stoel in plaats van laag naar de grond). Maar je hebt veel minder kans om een blessure op te lopen wanneer je met lichaamsgewicht traint dan wanneer je met kettlebells zwaait of met een zware barbell bankdrukt.

Voor Jeremy Fernandes, Precision Nutrition-gecertificeerde krachttrainer, is het veiligheidsaspect en het toegankelijke van trainingen met lichaamsgewicht een van de redenen dat hij verschillende calisthenics-oefeningen in zowel zijn eigen routine als die van cliënten opneemt.



"Als je je hartslag wil verhogen en jezelf in het zweet wil werken, kan dat met calisthenics", aldus Fernandes. "[Als] je nog nooit gesport hebt, kan iets als een push-up of squat een uitdaging zijn, maar je kunt de oefeningen aan je eigen niveau aanpassen. Het kan jaren van training vergen om op het niveau te komen van mensen die meerdere muscle-ups doen, maar het uitvoeren van je eerste lunges met alleen je lichaamsgewicht als weerstand is een makkelijkere en veiligere manier om met trainen te beginnen dan bijvoorbeeld een deadlift."



Het feit dat je met deze oefeningen relatief weinig kans op blessures loopt, maakt ze ook heel geschikt voor mensen die last hebben van schouder-, rug- of kniepijn.

"Gerichte spieroefeningen en het vinden van posities waarbij je spieren langere tijd een basisspanning aanhouden, is nuttig als je bepaalde spieren probeert te herstellen", aldus Fernandes. "Zo kun je bewegingen introduceren die minder pijn veroorzaken. Er is weinig risico op pijn met dit soort oefeningen. En mocht je toch pijn krijgen, dan kun je meteen stoppen zonder dat je een dumbbell of barbell in je gezicht krijgt."



De voordelen van calisthenics en gerichte oefeningen voor revalidatie en pijnbestrijding zijn met onderzoek aangetoond, maar voor de beste resultaten kun je een sportschema samenstellen (of dat door een professional laten doen) dat is aangepast aan je specifieke wensen en doelen.

Het grootste voordeel van calisthenics ten opzichte van andere vormen van trainen is dat je geen gewichten of extra materialen nodig hebt voor de meeste oefeningen, met uitzondering van oefeningen als pull-ups of touwtjespringen. Zolang je genoeg ruimte hebt om te bewegen, kun je vrijwel overal aan de slag. Deze oefeningen zijn vooral handig als je niet thuis bent of als je geen duur sportschoolabonnement wilt betalen.