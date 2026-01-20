Tips van experts om spierpijn na een stevige work-out te behandelen

Hoewel sommige mensen een foamroller gebruiken na een work-out om spierpijn te verminderen, wordt de doeltreffendheid van de methode niet volledig gestaafd door onderzoek, aldus Lynn Millar, Ph.D., P.T., voorzitter van de afdeling fysiotherapie aan de Winston-Salem University in North Carolina.

"Onderzoek heeft niet aangetoond dat foamrollen na het sporten van invloed is op het normale herstelproces dat onderdeel uitmaakt van spiergroei, of dat het spierpijn zodanig helpt te verminderen dat het de prestaties helpt te verbeteren", zegt ze.

Maar dat betekent niet dat foamrollen alleen maar een hype is. Een onderzoek, gepubliceerd in 2021 in het tijdschrift Sports Science & Medicine, wees uit dat foamrollen vóór een work-out, in combinatie met dynamisch stretchen, een significant effect kan hebben op herstel, met name op de bewegingsvrijheid. Dat komt doordat je myofasciale weefsel wordt losgemaakt, wat betekent dat de stugge membranen rond je spieren en gewrichten elastischer kunnen worden, volgens Mayo Clinic. Wanneer dat gebeurt, word je minder beperkt in je bewegingen.