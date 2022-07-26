Wat zijn push- en pull-work-outs? Experts geven antwoord

"Elk type trainingsprogramma zou moeten bestaan uit oefeningen waarbij je je in veel verschillende richtingen beweegt. Je wilt je lichaam niet maar op één manier bewegen, want dan versterk je eigenlijk maar één bewegingspatroon. Ons lichaam is heel dynamisch, dus het moet op veel verschillende manieren getraind worden en sterk zijn", vertelt Carly Graham Brady, D.P.T., hardloopcoach en eigenaar van On Track Physical Therapy and Performance in Rochester, N.Y.

Ga maar na: je dagelijkse beweging bestaat uit zo veel verschillende patronen. Of je nu bukt om iets van de grond op te rapen, naar iets in een kast reikt, of je omdraait om iets op de achterbank van je auto te pakken. Nog een reden om duw- en trekbewegingen in je trainingsprogramma op te nemen? Ze helpen bij het aanpakken van eventuele disbalans in spierkracht.

Daaraan voegt Panchal toe "door onderscheid te maken tussen de twee concepten in een trainingsprogramma, kun je routines goed 'periodiseren' voor optimale trainingsdagen met voldoende rust- en herstelsessies." "Periodisering staat voor de geplande manipulatie van trainingsvariabelen (belasting, sets en herhalingen) om trainingen zoveel mogelijk aan te passen en het begin van overtrainingssyndroom te voorkomen", aldus een onderzoek uit 2015 in International Journal of Sports Physical Therapy.

Door beide bewegingspatronen in je trainingsroutine op te nemen, kun je je work-outs en rust- en herstelperiodes optimaliseren en de genoemde spiergroepen met elk patroon twee keer per week trainen, aldus Panchal. Hij adviseert om deze spiergroepen twee keer per week te trainen omdat de getrainde spieren dan genoeg tijd hebben om volledig te herstellen. Eén keer per week is waarschijnlijk niet genoeg om echte veranderingen te zien, en drie keer per week trainen is misschien te veel om goed te kunnen herstellen.

Met de juiste periodisering en een schema dat past bij je levensstijl en doelen, zou je push- en pull-bewegingen in je routine op moeten kunnen nemen zonder te overtrainen (en vergeet je coretraining niet). Dit kan je helpen het risico op blessures te verminderen en tegelijkertijd je resultaten te optimaliseren, aldus Panchal.

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