Wat zijn de symptomen van een gescheurde rotatorenmanchet? Dokters leggen uit hoe je deze blessure behandelt | Artikel 'OGC'

Omdat de rotatorenmanchet verantwoordelijk is voor de stabiliteit in de schouder, wordt hij gebruikt bij bijna elke armbeweging. Dat betekent dat hij doorlopend veel werk verricht, wat de manchet gevoeliger maakt voor blessures. Dat is vooral het geval bij sporten en activiteiten met herhaalde bewegingen of bewegingen boven het hoofd, zoals honkbal, zwemmen, tennis, roeien en gewichtheffen.



"Blessures aan de rotatorenmanchet komen voor op alle leeftijden, maar het meest bij mensen boven de 60", zegt Jordan Metzl, sportgeneeskundig arts in een gespecialiseerd ziekenhuis. "Dat komt omdat het collageen waaruit de pees is opgebouwd met de tijd achteruit gaat, waardoor de pezen gevoeliger worden voor blessures."



Er zijn twee soorten letsel aan de rotatorenmanchet: acuut traumatisch en repetitief gebruik.



"Acuut traumatisch letsel aan de rotatorenmanchet komt door een eenmalige val, meestal op een uitgestrekte hand, bijvoorbeeld als je uitglijdt op het ijs of van een skateboard valt", zegt Metzl. "Vaker bouwen blessures aan de rotatorenmanchet zich geleidelijk op door constante druk en spanning in de spieren en pezen in de loop van de tijd." Dat wordt gezien als een repetitieve of overbelastingsblessure.



"De spier niet gebruiken en slechte gezondheid van het weefsel en de bloedstroom bij personen ouder dan 50 jaar kunnen ook een oorzaak zijn van een gescheurd rotatorenmanchet", aldus Yuen.



Afhankelijk van de ernst kun je een gedeeltelijk of geheel gescheurde rotatorenmanchet hebben. "Over het algemeen lijkt meer zwakte te wijzen op volledige scheuren, maar je hebt een MRI nodig voor een volledig beeld", aldus Metzl.