Alles wat je moet weten over jumpsquats

Als je op zoek bent naar een enkele oefening die meerdere voordelen biedt, overweeg dan om jumpsquats te proberen.

Door deze krachttraining met lichaamsgewicht aan je routine toe te voegen, versterk je je skelet- en hartspieren, zegt Tara Allen, ACE-gecertificeerde personal trainer en gezondheids- en voedingscoach. Ze beveelt de oefening zonder apparatuur vaak aan voor HIIT-sessies en trainingen op reis.

Dit is alles wat je moet weten over het perfectioneren van jumpsquats.