Tips om steunzolen te kiezen, volgens podotherapeuten

Een paar ondersteunende, goed passende schoenen dragen aanzienlijk bij aan een gevoel van demping en comfort. Maar als je extra ondersteuning wilt, kunnen steunzolen met ondersteuning voor de voetholte een oplossing zijn.



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"Een inlegzool met ondersteuning voor de voetholte is gemaakt om de voeten te ondersteunen en demping te bieden, zodat overbelasting van de voet en enkel wordt geminimaliseerd", aldus Mark J. Mendeszoon, D.P.M., F.A.C.F.A.S.



Veel inlegzolen met ondersteuning voor de voetholte zijn verkrijgbaar bij de apotheek of in hardloopwinkels. Maar je kunt ook naar een podoloog voor gepersonaliseerde inlegzolen die optimaal bij jouw voeten passen.



"Deze inlegzolen zijn speciaal gemaakt voor wat de patiënt nodig heeft en voor de voetstructuur. Ze kunnen gemaakt worden van verschillende materialen in verschillende stijlen, diktes, lengtes, etc.," legt Alex Kor, D.P.M., M.S. uit.

Dit zeggen Mendeszoon en Kor over inlegzolen met ondersteuning voor de voetholte.

Als je overweegt om inlegzolen te nemen om voetpijn of blessures te verminderen, ga dan eerst naar je huisarts om te bespreken wat de beste keus voor jou is.

