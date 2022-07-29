Tips om steunzolen te kiezen, volgens podotherapeuten
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Op zoek naar extra ondersteuning voor de voetholte of demping in je schoenen? Dit is waar je volgens podotherapeuten rekening mee moet houden als je steunzolen overweegt.
Een paar ondersteunende, goed passende schoenen dragen aanzienlijk bij aan een gevoel van demping en comfort. Maar als je extra ondersteuning wilt, kunnen steunzolen met ondersteuning voor de voetholte een oplossing zijn.
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"Een inlegzool met ondersteuning voor de voetholte is gemaakt om de voeten te ondersteunen en demping te bieden, zodat overbelasting van de voet en enkel wordt geminimaliseerd", aldus Mark J. Mendeszoon, D.P.M., F.A.C.F.A.S.
Veel inlegzolen met ondersteuning voor de voetholte zijn verkrijgbaar bij de apotheek of in hardloopwinkels. Maar je kunt ook naar een podoloog voor gepersonaliseerde inlegzolen die optimaal bij jouw voeten passen.
"Deze inlegzolen zijn speciaal gemaakt voor wat de patiënt nodig heeft en voor de voetstructuur. Ze kunnen gemaakt worden van verschillende materialen in verschillende stijlen, diktes, lengtes, etc.," legt Alex Kor, D.P.M., M.S. uit.
Dit zeggen Mendeszoon en Kor over inlegzolen met ondersteuning voor de voetholte.
Als je overweegt om inlegzolen te nemen om voetpijn of blessures te verminderen, ga dan eerst naar je huisarts om te bespreken wat de beste keus voor jou is.
Wat doen inlegzolen met ondersteuning van de voetholte?
Er zijn meerdere mogelijke redenen waarom je inlegzolen met ondersteuning voor de voetholte zou willen proberen, bijvoorbeeld om pijn of ongemak in de voet, enkel of het onderbeen te verlichten.
"Ondersteuning voor de voetholte kan helpen bij aandoeningen als plantaire fasciitis, platvoeten met problemen in de pezen, een hoge voetboog met dempingproblemen, beenvliesontsteking, hamertenen, voetknobbels en andere problemen in de voeten en benen", aldus Mendeszoon.
Volgens Kor kunnen inlegzolen met ondersteuning voor de voetholte mensen helpen die last hebben van de volgende aandoeningen:
- Plantaire fasciitis: "Plantaire fasciitis is een ontsteking van een ligament dat over de onderkant van de voetboog en hiel loopt en vaak wordt overbelast", zegt Kor. "Deze overbelasting is vaak het resultaat van vele factoren, waaronder de voetstructuur, het gewicht, de vorm van de voet, het activiteitsniveau, de schoenen, etc."
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- Platvoeten: "Een platvoet heeft geen of een aanzienlijk verminderde voetboog aan de binnenkant van de voet", legt Kor uit. "De meeste platvoeten zijn (tijdens het lopen, klimmen, hardlopen, etc.) meer geproneerd. Deze voetstructuur kan rigide of flexibel zijn."
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- Neutrale voeten: "Een neutraal voettype is meer een rectus voettype", zegt Kor. Met andere woorden, een neutrale voet heeft geen bijzonder hoge of lage voetboog.
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- Hoge voetboog: "Bij een voet met een hoge voetboog wordt het gewicht meestal niet gelijkwaardig verdeeld, waardoor er veel druk, wrijving en gewicht op de bal en de hak van de voet komt te staan", legt Kor uit. "Daarnaast is deze voetstructuur gevoeliger voor enkelverzwikkingen."
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Soorten inlegzolen met ondersteuning voor de voetholte
Met zo veel verschillende mogelijke oorzaken van voetpijn en soorten inlegzolen om te overwegen, kan het moeilijk zijn om te bepalen wat de juiste inlegzool is voor jou.
Om de keuze wat gemakkelijker te maken, onderscheiden we drie soorten inlegzolen: hoog volume (maximale demping), gemiddeld volume (gemiddelde demping) en laag volume (minimale demping). Volgens Mendeszoon zijn ze als volgt te onderscheiden:
- Inlegzolen met hoog volume: deze worden over het algemeen gebruikt in schoenen met veters (zoals bergschoenen of hardloopschoenen).
- Inlegzolen met medium volume: deze worden vaak gebruikt in schoenen met minder ruimte en ondersteuning dan veterschoenen, denk aan casual schoenen en sportschoenen met een lager profiel.
- Inlegzolen met laag volume: deze worden over het algemeen gebruikt in nette schoenen of instappers.
Tips om steunzolen te kiezen voor jouw voeten
Je kunt het beste je huisarts raadplegen als je last hebt van voetpijn. Je kunt ook informatie vragen over verschillende soorten inlegzolen bij een schoenspecialist in een hardloopwinkel.
"Voor standaard ondersteuning voor de voetholte, kun je advies vragen aan een hardloopexpert of schoenspecialist. Vaak zijn zij hiervoor opgeleid", zegt Mendeszoon.
Een schoenspecialist kan je helpen je voettype te bepalen (plat, neutraal of hoog). Daarna is het belangrijk dat de inlegzool goed in je schoen zit.
"Als je een inlegzool in je schoen legt, is het essentieel dat je de oorspronkelijke binnenzool verwijdert en de standaard inlegzool of op maat gemaakte steunzool goed plaatst. Hij moet perfect in de schoen passen", legt Mendeszoon uit.
Als je de originele inlegzool laat zitten en er nieuwe inlegzolen bovenop legt, kan je schoen te krap worden. "Dit betekent meestal dat er niet meer genoeg ruimte tussen de bovenkant van je voet en de schoen zit", zegt Kor. "Dit kan pijn doen aan je tenen (vooral bij hamertenen)."
5 tips voor de juiste inlegzool met ondersteuning voor de voetholte
1.Weet wat je schoenmaat en voettype zijn
De sleutel tot het vinden van de juiste inlegzool is het kennen van de afmetingen en vorm van je voet.
"Zodra je je schoenmaat en voettype kent, kun je hulp krijgen om de juiste inlegzool te vinden", zegt Mendeszoon. "Veel bedrijven die standaard verkrijgbare inlegzolen produceren, maken nu verschillende soorten speciaal voor platvoeten, neutrale voeten en holvoeten."
Voor platvoeten adviseert Mendeszoon een stabiliserende of bewegingsbeperkende schoen met inlegzool van hoog of medium volume.
Hij geeft aan dat mensen met een neutraal voettype meestal minder problemen hebben dan mensen met plat- of holvoeten. "Daarom kan een inlegzool met medium of laag volume in de juiste schoen voordelig zijn", voegt Mendeszoon toe.
Tot slot geeft Mendeszoon aan dat mensen met holvoeten over het algemeen baat hebben bij een inlegzool met demping. "Inlegzolen met laag volume en minimale controle zijn het beste voor deze voettypes", zegt hij.
2.Probeer inlegzolen voordat je ze koopt
Probeer je inlegzolen uit voordat je ze koopt, zodat je geen tijd en geld verspilt wanneer je nieuwe inlegzolen voor ondersteuning voor de voetholte uitkiest.
"Ongeacht de aanbevelingen of het koopadvies moet je inlegzolen uitproberen voordat je ze aanschaft", aldus Kor. "Koop ze niet online zonder ze uit te proberen of het retourbeleid vooraf te raadplegen."
3.Zorg dat de inlegzool goed in je schoen past
Er zijn een paar dingen waarop je kunt letten wat betreft de pasvorm om zeker te zijn dat de inlegzool vanaf het begin goed past.
"Er moet genoeg ruimte zijn zodat je voet comfortabel in de schoen past, zonder dat je tenen bekneld raken, je voet gevoelloos wordt of je hakken uit de schoenen schieten", zegt Mendeszoon.
4.Neem de tijd om ze in te lopen
"Door te wandelen en de inlegzolen de eerste week voor dagelijkse activiteiten te gebruiken, kan je lichaam zich aan de nieuwe biomechanica van de voet aanpassen en kunnen de spieren, gewrichten en pezen eraan wennen", aldus Mendeszoon.
Dat betekent niet dat je ze in je schoenen moet doen voor een intense work-out. "Leg geen nieuwe inlegzool in je schoenen vlak voor een intense of lange training, omdat dit juist problemen kan veroorzaken", voegt Mendeszoon toe.
Inlegzolen en steunzolen veranderen de biomechanica van het onderlichaam. "Daarom hebben je gewrichten, spieren en pezen even de tijd nodig om aan de inlegzolen te wennen", zegt Mendeszoon.
5.Vervang je inlegzolen na 12 maanden
Als je inlegzolen hebt gevonden die bij je passen, moet je ze op tijd vervangen.
"Standaard inlegzolen hebben over het algemeen een maximale levensduur van 12 maanden als ze elke dag worden gedragen voor normale activiteiten of sport", zegt Mendeszoon.
Aan de andere kant is de levensduur van gepersonaliseerde steunzolen afhankelijk van het soort inlegzool en het activiteitsniveau en de lichaamsbouw van de gebruiker. Goede steunzolen voor sportschoenen zouden gemiddeld tussen de twee en vijf jaar mee moeten gaan.
"Soms heb je als brildrager na verloop van tijd een nieuwe bril met een andere sterkte nodig. Dat geldt ook voor inlegzolen", zegt Mendeszoon. "Je voeten kunnen in de loop van de tijd veranderen en mensen die gedurende een langere periode steunzolen dragen, voelen niet per se pijn, maar de op maat gemaakte steunzolen kunnen hun effectiviteit verliezen."
Tekst door Emily Shiffer