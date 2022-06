Is zwemmen goede lichaamsbeweging?

Zelfs als zwemmen niet je favoriete work-out is, kunnen work-outs in het water je lichaam op nieuwe manieren uitdagen en dat is essentieel om je prestaties in verschillende sporten te verbeteren.

Sporters die de meeste dagen van de week hardlopen, kunnen hun gewrichten bijvoorbeeld welverdiende rust in het zwembad geven. Daarnaast helpt de weerstand van het water ze spieren te versterken die ze anders zouden verwaarlozen, zegt Levine. Hij raadt zijn hardlooppatiënten vaak aan om minstens één dag in het water aan hun routine toe te voegen. Probeer bijvoorbeeld zwemmen en in diep water hardlopen, ook wel bekend als aquajoggen (rennen in water dat zo diep is dat je voeten de bodem niet raken). Aquajoggen kan hardlopers helpen fit te blijven zonder hun gewrichten te belasten, zo blijkt uit een onderzoek uit 2012 in The Physician and Sportsmedicine.

"Hardlopen in het diepe, en duwen en trekken tegen de weerstand van het water, is een effectieve manier om de spieren die je nodig hebt tijdens een wedstrijd te versterken, vooral voor die laatste sprint naar de finish", zegt Levine.

Zwemmen is ook een geweldige crosstraining voor fietsers, yogaliefhebbers, gewichtheffers en snelwandelaars. Je gebruikt andere spieren, terwijl je gewrichten minder worden belast.

Daarnaast helpt zwemmen om de spieren te verlengen "en dat is erg nuttig voor fietsers die uren in een gebogen houding zitten die hun heupspieren korter maakt", zegt Levine. Het is ook gunstig voor gewichtheffers, die meestal strakkere, samengetrokken spieren hebben, zegt hij.

Tekst: Lauren Bedosky