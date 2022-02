Vijf grootste voordelen van zwemmen

Veel populaire individuele sporten en contactsporten brengen een zekere mate van risico op spier- en botblessures met zich mee. Dit kan worden veroorzaakt door contact met de grond, andere spelers of materiaal, wat kan leiden tot blauwe plekken, botbreuken of zelfs ernstiger letsel. In dit opzicht biedt zwemmen een veiligere omgeving voor je work-out.

De kans op dit soort blessures is minimaal tijdens het zwemmen, omdat bewegen in water als een low-impact oefening wordt gezien. Dit komt doordat het effect van lichaamsgewicht wordt verminderd door het drijfvermogen, zo bleek uit een artikel uit 2015 in het Journal of Exercise Rehabilitation.

Zwemmen is echter geen sport zonder risico's. Afhankelijk van de intensiteit waarmee je zwemt, kun je bijvoorbeeld last krijgen van een peesontsteking in je biceps of een scheur in je schouderpees. Maar afgezien van blessures, speelt er nog een risico tijdens het zwemmen in een zwembad.



Volgens een rapport dat in 2014 werd gepubliceerd in het Bulletin van de World Health Organization (WHO), loop je tijdens het zwemmen in zwembaden, anders dan in recreatiebaden, een risico op verdrinking en blootstelling aan overdraagbare aandoeningen. Denk aan besmettelijke ziekten die van de ene op de andere persoon kunnen worden overgedragen door middel van bloed, lichaamsvocht of ziekteverwekkers in de lucht.

Het goede nieuws? De auteurs vermelden ook dat zorgvuldige veiligheidsvoorschriften voor zwembaden en wellnesscentra deze risico's aanzienlijk verkleinen.