De voordelen van een sterke core voor je prestaties

Hoe je je core sterker maakt

Je weet waarschijnlijk wel dat een eindeloos aantal crunches doen niet de beste manier is om je core te versterken. Deze worden volgens Falsone vaak verkeerd uitgevoerd en zijn niet gezond voor de ruggengraat, zelfs bij goede uitvoering.



Oefeningen voor het hele lichaam, met name unilaterale bewegingen (of met één been of arm), zijn veel beter. "Lunges, vooral met dumbbell in één hand, spannen je buikspieren aan", zegt Falsone. "Zelfs een bicep curl met één arm zorgt voor een kleine rotatie waardoor je lichaam moet stabiliseren." Zoek naar een work-outprogramma met regelmatig unilaterale trainingen.



Verder moet je geregeld een paar core-oefeningen doen. Drie tot vijf dagen per week slechts vijf tot tien minuten aan je core besteden is volgens Chaudhari een geweldig begin. "De meeste mensen hebben niet veel conditie qua buikspieren, dus een paar minuten op de meeste dagen kan echt helpen", zegt hij. Als je toevallig die zeldzaam goede conditie hebt (proficiat), of als het trainen makkelijk wordt, verdubbel dan die tijd.



Probeer eerst de 'vogelhond'. Til op handen en voeten één arm en het tegenovergestelde been op tot ze allebei evenwijdig zijn aan de vloer. Houd dit een minuut vol. Je kunt ook een 'dood insect' doen: ga op je rug in de tafelhouding liggen, strek één arm en je tegenovergestelde been uit zodat ze boven de grond zweven, wissel dan van kant en herhaal. Je kunt ook planks, zijwaartse planks, leg curls op een stabiliteitsbal, en ab roll-outs doen.



Zelfs als je die 'mooie buikspieren' niet meteen ziet, zal je ze toch vrij snel opmerken - in betere, sterkere work-outs en comfortabelere bewegingen.