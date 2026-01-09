Door trainers goedgekeurde warming-uproutines om uit te proberen voor leg day

Verhoog de kerntemperatuur

Mobiliseer gewrichten

Activeer bilspieren en core

Oefen de bewegingspatronen voor leg day

Of je nu uitkijkt naar leg day of er als een berg tegenop ziet, het begin is vaak hetzelfde: je wilt zo snel mogelijk aan de slag met je oefeningen. Toch is het de moeite waard om eerst een warming-up te doen. Het maakt je training niet alleen effectiever, maar verlaagt ook de kans op blessures. Bovendien zorgt het voor de juiste connectie tussen lichaam en geest voor je begint.

"Een goede warming-up brengt de gewrichtsvloeistof in je knieën en heupen op gang. Dat verbetert je bewegingen en schudt bovendien je zenuwstelsel wakker," zegt Reda Elmardi, CSCS, kracht- en conditiecoach in New York. "Hierdoor stuurt je brein actiever signalen naar je onderlichaam, wat je hele trainingssessie verbetert."

Hieronder lees je meer over deze voordelen, gevolgd door een warming-up voor leg day die zeker de moeite waard is.