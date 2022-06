Onder krachttraining verstaan we het werken tegen kracht of weerstand om kracht en spieren op te bouwen. Meestal worden losse gewichten of apparaten als weerstand gebruikt, maar je kunt ook weerstandsbanden en je eigen lichaamsgewicht gebruiken.



In tegenstelling tot cardio wordt krachttraining op een gemiddelde tot hoge intensiteit en anaeroob (zonder zuurstof) gedaan. Bij aerobe activiteit wordt zuurstof gebruikt om vet en koolhydraten te verbranden om ATP te produceren. Bij anaerobe training wordt glycogeen omgezet in ATP om als brandstof gebruikt te worden in een proces dat ook wel bekend staat als glycolyse. Er wordt melkzuur als bijproduct geproduceerd.



Vanwege de opbouw van melkzuur is het lastiger om anaerobe training vol te houden. Daarom bestaat krachttraining uit korte inspanningen.



Denk aan een back squat met barbell. Deze oefening kun je geen uur achter elkaar blijven doen, in tegenstelling tot cardio. In plaats daarvan voer je de oefening in 5 seconden uit, afhankelijk van je tempo, en herhaal je hem 2 tot 15 keer, afhankelijk van hoe zwaar het gewicht is. Daarna las je een pauze in.